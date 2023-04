Tebas: «Laporta no ha aclarado nada del 'caso Negreira' y no ha convencido a los clubes»

«Laporta ha tenido 20 minutos para dar explicaciones sobre el 'caso Negreira', no ha aclarado nada y no ha convencido a los clubes», reconoció este miércoles el presidente de LaLiga, Javier Tebas, tras la asamblea extraordinaria de la patronal de clubes para analizar los millonarios pagos del Barcelona al exvicepresidente de los árbitros durante 18 años. «Laporta ha hecho un resumen de lo que oímos el lunes (en la conferencia de prensa ofrecida por el presidente azulgrana en el Camp Nou) y no ha convencido en sus explicaciones, por lo que esto seguirá adelante en España en los juzgados y fuera en la UEFA», añadió Tebas en alusión al mayor escándalo de la historia del fútbol español.

«Laporta ha defendido que los pagos a Negreira no pretendían comprar árbitros ni influir, y los clubes, en su gran mayoría, han dicho que eso no era normal ni habitual y que los pagos se deben investigar. Le han recalcado también que la personación de LaLiga en la causa penal no es un tema de Tebas, sino de la comisión delegada», recalcó el máximo dirigente de la patronal de clubes, que le dijo personalmente al presidente del Barcelona «que el 'caso Negreira' es inentendible y no son explicaciones suficientes». «No se han resuelto las dudas de por qué se pagaron 7,1 millones de euros a la familia Negreira», admitió Tebas, después de que el presidente del Barça abandonase la sede de LaLiga sin realizar declaraciones.

«Yo no creo que el Barcelona comprase árbitros, pero creemos que hay un indicio de que se quería influir en algo. Solo la intención ya puede ser conducta punible. La conducta es muy grave y no está aclarado», insistió Tebas, para quien la intervención de Laporta ante el resto de clubes fue «muy educada y no tanto de abrazo a la bandera». «A mí me ha llamado irresponsable, pero yo le he dicho que personarnos en el caso fue un acuerdo de la comisión delegada», reiteró Tebas después de una asamblea a la que no acudió Florentino Pérez.

Fue el director general del Real Madrid, José Ángel Sánchez, quien representó al eterno rival del Barça que se ha personado como acusación particular en el 'caso Negreira'. «No esperaba a Florentino Pérez, porque no viene desde hace años, y no le supone nada a LaLiga», zanjó Tebas. El máximo dirigente de la patronal también desveló que el club blanco no intervino durante la asamblea, después de la reciente polémica generada por el vídeo sobre el 'equipo del régimen' con el que el Real Madrid replicó a Laporta tras acusar el presidente del Barça al blanco de ser favorecido por el franquismo. «No me gustó lo que dijo Joan. Ha desviado la atención, pero desempolvar eso… Los dinosaurios también existían. No aporta nada», zanjó respecto al vídeo producido por la televisión oficial de la entidad madridista.

El presidente de LaLiga también anunció que la patronal ha solicitado al juzgado de Barcelona que estudia el 'caso Negreira' que el hijo del exvicepresidente de los árbitros sea investigado, «porque hay indicios de que participaba en los hechos». «LaLiga no puede mirar a otro lado en este tema», insistió Tebas, que recordó de nuevo el caso de los dirigentes de Osasuna que acabaron en la cárcel por corrupción deportiva.