La lección de vida de Luis Enrique

El momento más duro

"En esto de la muerte hemos leído muchas cosas sobre el duelo y estas situaciones que todos vivimos, no en el orden que ha tocado a mi familia. Todos sabemos que perderemos seres queridos, pero hay muy poca información sobre esto y mucho tabú", explicó.

"No hay una forma matemática y cada persona lo siente de una manera. Unos no quieren trabajar nunca más, otros al día siguiente, unos recuerdan a la persona a diario y otros no. Me siento orgulloso de la entereza y fortaleza de toda mi familia", añadió.