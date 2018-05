$!La AFA elimina sus ‘consejos’ para ligar con rusas en el Mundial

«Hay muchas mujeres bonitas y les gustan los hombres con iniciativa»

«Muchos hombres, porque las mujeres rusas son hermosas, solamente quieren llevarlas a la cama. Tal vez ellas también quieran, pero son personas que quieren sentirse importantes y únicas. El consejo es tratar a la mujer que está frente a ti como alguien de valor», sostiene el manual.

Sin duda alguna, todo un despropósito de consejos que sorprendió a propios y a extraños. Un aquelarre de tópicos aberrantes y sin fundamento que hizo dudar a más de uno si aquellas muestras de machismo obedecían a algún tipo de ‘fake’ o bulo digital.

«Las chicas rusas odian los hombres aburridos (...). Recuerda, eres un extranjero y puedes hablarle sobre tu país, cómo vives, o las cosas interesantes que has visto en su país. Recuerda que es muy importante invitarla a participar con tus temas. Trata de hablar con ella en una forma muy honesta», continúa el documento original.

«A las mujeres rusas les gusta que los hombres tengan la iniciativa, si no tienes confianza en ti mismo entonces necesitas practicar hablando con más mujeres. No te preocupes, existen muchas mujeres bonitas en Rusia y no todas son buenas para ti. Sé selectivo», añade el texto.

Más tarde se pudo comprobar que el polémico manual depende de la Comisión de Deportividad, Responsabilidad Social y Sustentabilidad, cuyo encargado es «Pipo» Marín, histórico dirigente del Acassuso recientemente imputado en la causa que investiga los abusos a menores que vivían en la pensión del club de Avellaneda, según han podido corroborar los principales rotativos argentinos.

Sin embargo, el taller fue presentado por el profesor Eduardo Pennisi, quien al momento ordenó retirar las páginas de la polémica, si horas después se defendió ante sus alumnos de la polémica surgida en la sede de Viamonte.