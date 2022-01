Mbappé será el mejor pagado del mundo en el Real Madrid

Kylian Mbappé será a partir de la próxima temporada jugador del Real Madrid, donde se convertirá en el futbolista mejor pagado del mundo, con un sueldo de 50 millones de euros anuales, según anunció este lunes el diario alemán 'Bild'. Mbappé y el club blanco ya han llegado a un acuerdo definitivo para la llegada del delantero francés del Paris Saint-Germain al Real Madrid, después de que el jugador decidiese no renovar su contrato que acaba el próximo mes de junio.

El pasado verano Mbappé ya quiso fichar por el Real Madrid, pero el PSG rechazó las ofertas presentadas por el club de Florentino Pérez para hacerse con los servicios del joven futbolista que cumplió 23 años el pasado 20 de diciembre. El Real Madrid también llegó a un acuerdo con el Mónaco en 2017 para contratar a Mbappé, pero entonces decidió marcharse al PSG -pagó 180 millones de euros por él-, donde cumplirá su quinta y última temporada.

El anuncio del fichaje de Mbappé por el Real Madrid no se haría en ningún caso oficial antes de la eliminatoria de octavos de final de Champions entre el equipo blanco y el PSG el 15 de febrero (en el Parque de los Príncipes) y el 9 de marzo (en el Santiago Bernabéu). El propio Mbappé ya descartó hace un su llegada al Real Madrid en este mercado de invierno. «No, en enero no iré al Real Madrid. Estoy muy feliz, voy a terminar la temporada con el PSG al cien por cien. Quiero darlo todo para ganar un gran título para los aficionados. Creo que me lo merezco, ganar algo grande con el PSG», dijo en una entrevista con CNN.

Dado que el campeón del mundo termina contrato con el PSG, Mbappé llegará gratis al Real Madrid, que a finales del pasado año habría ofrecido 50 millones de euros para contratar a la estrella francesa, seis meses antes de terminar su contrato. Al igual que Leo Messi no le costó nada al PSG tras abandonar el Barcelona el pasado verano, el Real Madrid tampoco tendrá que desembolsar ni un euro por uno de los mejores y más codiciados futbolistas en la actualidad, que junto a Messi, Neymar, Di María y Sergio Ramos, entre otros -aunque el defensa sevillano se ha lesionado de nuevo y seguramente se perderá la ida de octavos en París-, luchará por el pase a cuartos, con el objetivo de alcanzar la final de la Champions dos años después.