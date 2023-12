La Justicia da la razón a Canales y sienta un precedente histórico

El centrocampista español Sergio Canales, actualmente en el Monterrey mexicano, no tendrá que cumplir los tres partidos de sanción que le restan por las declaraciones que realizó tras un partido sobre el ya excolegiado Antonio Mateu Lahoz, después de que la justicia ordinaria le haya dado la razón.

«La justicia ordinaria ha dado la razón a Sergio Canales en el caso de la sanción por sus declaraciones sobre el exárbitro Antonio Miguel Mateu Lahoz del pasado 18 de febrero y no tendrá que cumplir los tres partidos de sanción pendientes (cumplió uno) y la multa de 601 euros impuesta en última instancia por el TAD, que todavía podría recurrir», señalaron desde 'Best of you', la agencia de comunicación de Sergio Canales.

El futbolista, entonces en el Betis, fue sancionado por la Real Federación Española de Fútbol con cuatro partidos por declarar al término del partido ante el Valladolid que Mateu Lahoz le había expulsado en el duelo ante el Cádiz de forma premeditada.

Pese a los recursos, tanto el Comité de Apelación como el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD), confirmaron el castigo al cántabro, pero el Betis acudió al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid, que le concedió la cautelar hasta el fallo definitivo.

El tribunal, según apuntaron desde la agencia de Canales, «entiende que han quedado vulnerados los principios de tipicidad, culpabilidad y presunción de inocencia» del centrocampista, «motivados por un error de expresión e interpretación en las declaraciones del jugador», por lo que decidió estimar el recurso y anular una sanción no ajustada a Derecho. De este modo, el jugador español podrá competir con el Monterrey en el próximo Campeonato Clausura 2024 sin ningún tipo de sanción.

«Siempre he dicho que mi comportamiento con los árbitros dentro y fuera del campo ha sido ejemplar, mostrándoles respeto máximo durante toda mi carrera profesional. Así ha sido desde que debuté en 2008 y así sigue siendo ahora en la liga mexicana. Por eso, me siento feliz de que se haya hecho justicia», celebró Canales.

El cántabro aseguró que su «conciencia siempre ha estado muy tranquila» porque tenía clara que no había cometido «ningún error en el trato al colectivo arbitral». «De haberlo hecho, habría pedido perdón de inmediato», apuntó, dando las gracias al Betis, a su agencia de representación y a Laffer Abogados por haber «luchado» por él «hasta las últimas consecuencias».