José María Enríquez Negreira. EP
Tribunales

La jueza del caso ordena al Barcelona aportar todos los contratos con Negreira

En una nueva escalada de la instrucción, el club azulgrana deberá entregar la documentación completa que soporte sus pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros entre 2001 y 2018

Aitor Echevarría

Lunes, 27 de octubre 2025, 16:18

La magistrada encargada de la instrucción del 'caso Negreira', Alejandra Gil Lima, ha dictado un auto en el que requiere al Barcelona la entrega inmediata ... de «cualquier tipo de material que pudiera sustentar su facturación» hacia las empresas vinculadas durante casi dos décadas a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA).

