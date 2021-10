El australiano Josh Cavallo confiesa ser homosexual

El australiano Joshua Cavallo, de 21 años, se convirtió este miércoles en el primer jugador profesional en activo que reconoce públicamente su homosexualidad, rompiendo así un tabú en el fútbol masculino. El anuncio de Cavallo, centrocampista del Adelaide United, de la primera división australiana, ha provocado una oleada de apoyo en las redes sociales, a través también de futbolistas como Gerard Piqué, Antoine Griezmann y Raphael Varane, el recientemente retirado Pau Gasol y clubes como el Barcelona, el Liverpool, la Juventus y el Arsenal.

«En 2021, esto no debería ser noticia. Gracias por este paso adelante para el deporte. Bien dicho», ha escrito Gasol a Josh Cavallo, aplaudiendo su valentía. «No tengo el placer de conocerte personalmente, pero quiero darte las gracias por este paso que das. El mundo del fútbol está muy atrás y vosotros nos estáis ayudando a avanzar», señala Piqué. «Orgulloso de ti», apunta por su parte Griezmann. «Aplaudimos el paso que ha dado Josh Cavallo, siendo el primero en anunciar públicamente su homosexualidad en el fútbol masculino, pero también... Celebramos que la respuesta de las figuras mediáticas sea ésta. Sigamos dando pasos para erradicar la LGTBIfobia del deporte», se congratula la Federación Estatal LGTBI+, reflejando, junto al mensaje de Cavallo, los tuits de reacción de Gasol, Piqué y Griezmann.

Josh Cavallo asegura que llevaba más de seis años luchando contra su propia orientación sexual y se siente liberado y feliz por haber puesto fin a su «doble vida». «Mientras crecía, siempre sentía la necesidad de esconderme a mí mismo porque estaba avergonzado. Pensaba que no podría dedicarme a lo que me gusta», afirma el jugador australiano, que ha recibido también el «inmenso» respaldo de su club y sus compañeros. «Todo lo que quiero es jugar a fútbol y ser tratado en igualdad», reclama Cavallo, que desveló que el caso del británico Justin Fashanu, quien reconoció su homoxesualidad en 1900 pero nunca fue aceptado en los estadios y se suicidó en 1998, pasó por su mente mientras meditaba si confesar o no su secreto.

«Está bien ser gay y jugar a fútbol. Quiero enseñarlo a todo el mundo que está sufriendo y tiene miedo», apunta el joven futbolista del Adelaide United, que estaba «cansaso de intentar rendir al máximo» mientras ocultaba su homosexualidad y anima a salir del armario a todos los jugadores en su misma situación. «Me enorgullece anunciar públicamente que soy gay. Ha recorrido un viaje hasta llegar a este punto de mi vida, pero no puedo estar más feliz con mi decisión de salir del armario», reitera Cavallo, que se sorprende al comprobar «que no existen futbolistas en activo públicamente homosexuales no solo en Australia, sino en ningún lugar del mundo». «Espero que esto cambie en un futuro cercano. Deseo que, al mostrar mi identidad, pueda enseñar a otros miembros de la comunidad LGBTQ+ que son bienvenidos en la comunidad futbolística», declara el futbolista internacional en las categorías inferiores de la selección de su país.