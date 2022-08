José Ojeda: «Nuestro fútbol tiene un ADN que debemos respetar pero sin renunciar a crecer»

Corren aires de cambio en la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP) desde la llegada de José Juan Arencibia a la presidencia con todo su equipo de trabajo. Y en el propósito de tener puentes a todos los clubes, regenerar el proyecto de cantera e incentivar la pujanza y formación en las categorías de base, Arencibia no ha dudado en recurrir a la figura de José Ojeda (Las Palmas de Gran Canaria, 1972), conocido por su amplia carrera profesional, desde su ciclo en las inferiores de la UD hasta su paso por el Gáldar y Universidad, para qu e asuma las funciones de director deportivo de todas las selecciones dependientes de la FIFLP. Ojeda es entrenador nacional y ha venido desarrollando, desde hace años, un campus didáctico y de tecnificación con su nombre que se ha consolidado por su prestigio y calidad. Ahora encara con «orgullo e ilusión» esta nueva etapa suya en el fútbol ya desde un cargo de alta responsabilidad.

–Estrena cargo pero, en realidad, vuelve a la que durante muchísima tiempo fue su casa por haber formado parte de los equipos de la Federación cuando empezaba en el fútbol...

-Es así. Siendo alevín, infantil y juvenil jugué muchísimos partidos con la selección canaria y hasta llegué a ser capitán. Guardo un recuerdo muy bonito de aquellos años por todo lo que me aportó tanto dentro como fuera del campo. Me ayudó muchísimo en mi crecimiento deportivo y personal. Y, encima, tuve como seleccionador a Ramón Medina, que es la persona que me ha llamado para asumir este cargo.

-¿Cómo se toma esta confianza que han depositado en usted?

-Para mí ha sido un honor que alguien como Ramón Medina me haya dicho que considera que yo soy la persona adecuada para dirigir a todas las selecciones de nuestra federación. Es un reto muy bonito y que me va a permitir dedicarme a algo que me apasiona, que es el fútbol y más específicamente la cantera. No dudé en aceptarlo.

-¿Cuáles son sus avales?

-Además de la confianza de Ramón Medina, que no es poco, creo que llevar toda la vida metido en este mundo me ha permitido conocer a todos los presidentes, técnicos y coordinadores de los clubes. Precisamente a los que tengo que tratar ahora. Manejo muy bien el fútbol regional y de las diferentes islas. Y es eso, aparte de mi cualificación y experiencia, lo que creo que se ha valorado a la hora de que piensen en mí para una función tan importante como la que voy a desarrollar.

-A eso iba. ¿Qué tendrá que hacer? ¿Qué funciones específicas van implícitas en su cargo de director deportivo de las selecciones?

-Tengo a mi cargo a las selecciones cadete, infantil, alevín, femenina sub-12 y sub-17 y la de fútbol playa. Debo nombrar a los seleccionadores, que ya están elegidos, y acercarme a todos los clubes para que sepan que estamos a su disposición para ayudarles y fomentar el desarrollo de la cantera y de todas las estructuras que son necesarias. Queremos acercarnos a todas las entidades y tendrá que viajar a Fuerteventura y Lanzarote, por supuesto recorrerme Gran Canaria entera, estar en contacto con Tenerife porque compartimos planificación en cadetes e infantiles... Una labor importante, muy amplia y que va a exigir muchísima dedicación pero que afronto lleno de energía y entusiasmo.

-¿Formación pero sin perder carácter ganador?

-El fútbol canario tiene un ADN marcado que hay que respetar. Pero no vamos a renunciar a crecer a nivel competitivo, desde luego. Dar ese paso adelante es necesario y trabajaremos en esa dirección.

-Priorizando objetivos por edades pero sin perder de vista la importancia de ganar...

-En el deporte, en el fútbol, educar y formar no está reñido con querer ganar, con querer ser el mejor. Sabiendo el momento y la manera de hacerlo, está claro. Pero, por poner un ejemplo concreto, queremos que nuestras selecciones recuperen terreno a escala nacional, que puedan afrontar los distintos campeonatos con la idea de ir a por todas, de poner en valor el trabajo de nuestros clubes.

-Siempre fue muy querido y respetado en el gremio. ¿Qué acogida ha tenido en estas primeras horas como director deportivo?

-No tengo palabras para agradecer la cantidad de muestras de cariño y felicitaciones que me han hecho llegar. Más de setecientos mensajes he llegado a contar en mi móvil, muchísimas reacciones en redes sociales. Me ha emocionado muchísimo sentir tanto y de tanta gente. No he podido contestar a todos pero agradezco de corazón que me hayan brindado este recibimiento.

-¿Otro aliciente más para estar a la altura esta oleada de cariño?

-Sin duda. Saber que te quieren, que te valoran y que esperan lo mejor de ti es algo que motiva muchísimo.