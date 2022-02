John Toshack, ingresado en estado grave por covid

John Toshack está ingresado en un hospital de Barcelona en estado grave. El que fuera entrenador de la Real Sociedad y del Real Madrid fue internado el lunes por la noche en una Unidad de Cuidados Intensivos de la capital catalana debido a una neumonía grave por covid, que no consigue dejar atrás.

En las últimas horas su situación ha empeorado, ya que tiene muy baja oxigenación en sangre, según ha podido saber este medio. El galés se empezó a encontrar mal el pasado fin de semana, sin dar importancia al principio, a su malestar. Con el paso de las horas tuvo que acudir al hospital, para que le realizaran un chequeo. El parte médico fue claro: neumonía grave por covid, a pesar de tener la pauta completa de vacunación.

El mismo lunes fue ingresado en la UCI y, por desgracia, desde entonces su estado no ha mejorado, con dificultades para respirar, por lo que desde este sábado necesita la ayuda mecánica para mantener la respiración. En el hospital en el que se encuentra el hermetismo es total y por supuesto no facilitan ningún tipo de parte médico, excepto a su mujer, Maite. En todo caso, hay que confiar en que 'el vasco de Gales' consiga dejar atrás esta maldita enfermedad. John siempre ha sido un hombre fuerte y testarudo y seguro que en esta ocasión también se saldrá con la suya. Desde luego que él no se va a rendir y hay que confiar en que en los próximos días su estado mejore.

Aunque hace unos meses tuvo que someterse a una operación en la espalda, su salud hasta hace unos días era buena. De momento, habrá que esperar para conocer su evolución, confiando en que con la ayuda mecánica la oxigenación mejore y poco a poco pueda ir recuperándose.

Toshack, que desde hace ya muchos años, tiene su residencia habitual en Barcelona, va a cumplir el próximo 22 de marzo 73 años y mantiene intacta su ilusión por todo lo que sucede en la Real Sociedad y su entorno. Hace unos días, en una conversación con él, seguía mostrando su admiración por todo lo que está haciendo uno de sus discípulos, Imanol, al frente del equipo. «Era el más callado de todos», decía el galés, «y mira ahora, no calla en el banquillo», se reía.

«El menú de la Real, por favor»

En estos días que lleva ingresado, y antes de necesitar la respiración asistida, en un momento en el que se encontraba mejor, le dijo a su mujer que quería comer el 'menú de la Real', que no es otro que merluza a la romana y el arroz que en su día comía en Salduba cuando vivía en San Sebastián. Ahora, todos los fines de semana en Barcelona repite menú e incluso estando en el hospital no se lo quería perder. Para seguir de cerca todo lo que acontece en la Real y en la ciudad, no deja de leer El Diario Vasco cada vez que puede, aunque últimamente ha tenido más dificultades para conseguirlo. De hecho, el martes, estando ya ingresado, en un momento en el que estaba mejor, le pidió a su mujer que le llevara El Diario Vasco para conocer la actualidad blanquiazul antes del partido contra el Lepizig de la UEFA Europa League.

Su ficha SUS DATOS

Nació el 22 de marzo de 1949. En Cardif (Reino Unido). Actualmente reside en Barcelona.

PALMARÉS COMO JUGADOR

Tres Premier League: con el Liverpool en los años 1973, 76 y 77. Una Copa de Inglaterra, una Charity chield en 1976, dos copas de Europa en 1977 y 1978 con el Liverpool. Los copas de la UFA en los años 1973 y 1976 y cuatro Copas de Gales en los años 1967, 1968, 1969 y 1970.

TRAYECTORIA COMO ENTRENADOR

Swansea City: Entre el año 1978 y 1984. Subió al equipo de Cuarta División a la Premier logrando un sexto puesto en la temporada 81/82.

Sporting de Lisboa: 1984

Real Sociedad: Su primera etapa empezó en 1985 y acabó en 1989. Campeón de Copa en el año 1987 y subcampeón de Liga y Copa en 1988.

Real Madrid año 1989: Campeón de la Supercopa y de la Liga.

Real Sociedad: Su segunda etapa fue entre el año 1990 y 1994. En su primera temporada clasificó al equipo para la UEFA como quinto clasificado.

Deportivo de la Coruña: Del año 1994 al 1996. Campeón de la Supercopa en el año 1995.

Real Madrid: Año 1999.

Saint-Étienne entre septiembre y diciembre del año 2000.

Real Sociedad: 2001-Marzo 2002. Logró la permanencia del equipo.

Catania y Murcia: Breves estancias en estos dos clubes.

OTROS CARGOS

Seleccionador de Gales y Macedonia.

Khazar Lankaran de Azerbaiyán en 2013.

Wydad Casablanca. Campeón de Liga.

Su conexión con San Sebastián sigue siendo grande y cada vez que puede viene a la capital donostiarra a pasar unos días y poder pasear por La Concha. Incluso tenía pendiente poder acudir a Anoeta para ver a la Real en directo, cuando le coincidiera su estancia en Donostia con un partido del equipo del que fuera entrenador en tres etapas distintas. Aunque públicamente nunca lo ha reconocido, John tenía y seguro que sigue teniendo una ilusión enorme por recibir el Tambor de Oro de la ciudad. «Es el premio que, sin duda, más alegría me daría», reconoció hace unos días el extécnico de la Real. Todos los años, Toshack mostraba su agradecimiento por ser uno de los candidatos a Tambor de Oro de la ciudad. «No es poco que se acuerden de mí», añadía. «Recuerdo como si fuera ayer el balcón de Alderdi Eder en la celebración de la Copa del 87. Volver al Ayuntamiento sería increíble», soñaba el galés. Ahora, su pelea es otra y confiamos en que las noticias que en los próximos días lleguen desde Barcelona sean positivas.

Seguro que desde la familia realista y desde toda Guipúzcoa recibirá todas las fuerzas necesarias para superar esta neumonía que le mantiene ingresado en la UCI. Los que le conocen saben que es imposible que se rinda. Si hizo una frase célebre en su día fue la de «es más fácil ver un cerdo volando sobre el Bernabéu que que yo rectifique». La dijo cuando era entrenador del Real Madrid y en su día creó todo un escándalo en el seno del club blanco. Y por supuesto, nunca rectificó, porque estaba seguro de tener la razón. Ahora hay que confiar en que esa seguridad en sí mismo, y la fortaleza que sigue teniendo le lleve a superar este virus que nos está amargando la existencia. Desde luego que desde estas líneas le enviamos hasta su cama en Barcelona toda la energía positiva del mundo.