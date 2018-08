Jero Santana: «El penalti le dio vida al Mensajero»

El entrenador del Unión Viera, Jero Santana, dio por “bueno” el empate cosechado en la primera jornada de la Tercera División ante el Mensajero (1-1), uno de los candidatos al ascenso, aunque no ocultó “un cierto sabor agridulce” ya que su equipo “iba ganando hasta el minuto 81” momento en el cual se produjo el penalti que permitió a los palmeros igualar la contienda.

“Fue un resultado justo, aunque el partido se estaba decantando para nosotros”, aseveró el estratega rojinegro. “No cabe duda de que el calor estaba pasando factura a los dos equipos. El rival nos estaba llegando en la segunda parte, aunque no con claridad, pero el penalti le dio esperanzas a ellos”, agregó.

A su juicio, el Mensajero “arriesgó más tras el descanso, poniendo más jugadores arriba y ganándonos las segundas jugadas. Salíamos bastante bien con la pelota pero a partir del minuto 70 empezamos a embotellarnos y a no tener salida. Al final tuvimos alguna que otra aproximación, pero creo que las tablas era lo más justo”, manifestó.

En su opinión, “sumar en la primera jornada ante un rival que acabó segundo la campaña pasada siempre es bueno”. Con respecto al penalti, Santana se mostró diáfano en sus argumentos: “En un principio pensé que no lo había sido, pero luego los jugadores me reconocieron que sí. En cualquier caso, no puedes evitar la sensación de que fue un poco absurdo por la posición y en ángulo en el que se encontraba el rival, escorado en una esquina y casi de espaldas”, añadió.

Con todo ello, insistió en su satisfacción “por el trabajo de la plantilla. No estamos aún al 100% de forma pero es algo normal a estas alturas. Esperamos seguir trabajando en línea ascendente para afrontar el siguiente duelo ante el Unión Sur Yaiza”.