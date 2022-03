Tebas: «Florentino trabaja en otra Superliga que será un fracaso»

Javier Tebas, presidente de LaLiga, aseguró este miércoles que Florentino Pérez «está trabajando en otro proyecto de Superliga, que va en contra de la UEFA y de la Premier League» y aventuró que «será un fracaso». «Florentino nunca pierde, siempre está con algo. La Superliga es un concepto que empezó hace muchos años y más bien personal de Florentino, no tanto del Real Madrid. Están trabajando en otro proyecto, que nuevamente será un fracaso, sin los equipos ingleses, contra UEFA, FIFA y la Premier», lamentó el máximo dirigente de la patronal de clubes, en referencia a la iniciativa de los grandes clubes de Europa, encabezados por la entidad merengue.

Tebas se mostró convencido de que Kylian Mbappé jugará la próxima temporada en el Real Madrid, porque según los rumores «estaría hecho desde hace meses», pero no está tan seguro de que Erling Haaland juegue en la Liga la próxima campaña, en el Barça o en club blanco. «Que el Barcelona entre al proyecto CVC (el fondo de inversión británico) no permitiría el fichaje de Haaland. Es un paso más, pero tendrá que dar otros para ponerse en una situación económica para fichar ese tipo de jugador. No sé si el Barcelona entrará con CVC, pero no sería lo único que deberían hacer», reconoció ante la grave crisis económica del club azulgrana.

«Ojalá Haaland recaiga en un equipo español. Para la competitividad quizá sería mejor que fuera a otro equipo que no fuera el Real Madrid, pero también estaría contento si llega al Madrid. Estas dos estrellas en el Real Madrid (Mbappé y Haaland) serían muy importantes. Cuando se trajo a Hazard y Bale se dijo que potenciaría y mirad lo que está pasando», recordó quien también considera que tras la goleada del Barça en el clásico la Liga «no está decidida», pero admite que «lo normal es que la gane el Real Madrid, con una ventaja casi imposible de recuperar».

Respecto a la situación del Real Madrid y las críticas a Carlo Ancelotti, Tebas estima que «lo más fácil es meterse con el entrenador y con los veteranos. Modric y Kroos». «Son extraordinarios jugadores, lo llevan demostrando años y años. En cuanto se habla de que el Real Madrid no hace un buen trabajo a los que van a acusar son a Modric y a Kroos. Pero es ley del fútbol», zanjó.