Italia sufre para estar en la Eurocopa La azzurra empata a cero en el duelo decisivo ante Ucrania y pasa de ronda con los mismos puntos que su rival gracias al golaveraje particular

Después de quedarse fuera de los últimos dos Mundiales Italia no podía permitirse no estar en la Eurocopa de Alemania. Es cierto que entre medias ganó la Euro de 2021, pero no participar en tres de los últimos cuatro grandes torneos era demasiado para el orgullo de la cuatro veces campeona del mundo. Se lo jugaba todo en el último partido, ante Ucrania, en un encuentro en el que partía con ventaja. En la ida, la azzurra se impuso por 2-1, por lo que el empate a puntos les favorecía. Así llegaban a la jornada final, ambas con 13 puntos.

El encuentro comenzó con un ritmo trepidante, las ocasiones se sucedían para los dos equipos y daba la sensación de que el gol llegaría en cualquier momento. Pasado el arreón inicial Italia logró calmar los ánimos, conscientes de que no les favorecía un intercambio de golpes. Cerca de la media hora de juego, los de Spalletti tuvieron tres claras ocasiones, pero ninguno acabó en las redes. La segunda parte fue muy distinta. Italianos y ucranianos no encontraban la forma de hacerse daño, pero poco a poco la balanza se iba inclinando en favor de la selección del este de Europa. Conscientes de la necesidad de marcar, los muchachos de Sergiy Rebrov se hicieron dueños del partido y empujaron hacia atrás Italia, que terminó defendiendo en su área. Sin embargo, no consiguieron traducir su dominio en ocasiones claras, y los segundos transcurrieron hasta que Gil Manzano pitó el final. El empate supone un duro golpe para Ucrania, un país sacudido por la guerra, que a pesar de todos los condicionantes (no ha podido jugar en su territorio ningún partido) ha competido de forma admirable en un grupo con dos selecciones muy fuertes como Italia e Inglaterra. Para los italianos fue un alivio. El proyecto de Spalletti acaba de comenzar tras la repentina marcha de Mancini, y el técnico de Certaldo no podía permitirse un batacazo semejante. Ahora tendrá tiempo para preparar el torneo en el que la azzurra defiende su corona. Grupo E La República checa y Moldavia se jugaban el pase en el grupo E. Los checos habían vivido un pequeño terremoto esta semana, después de que se supiera que tres futbolistas habían salido de fiesta tras el empate ante Polonia. Los tres jugadores fueron apartados de la selección, mientras sus compañeros se la jugaban en un partido decisivo. Las cosas se torcieron pronto para Moldavia que se jugaba estar en la primera Eurocopa de su historia. La República Checa se adelantó a los quince minutos e hizo patente su superioridad. Los moldavos resistían, pero sus esperanzas se marchitaron cuando perdieron a un jugador por doble amarilla al poco de empezar la segunda mitad. En el 72 los checos anotaron el segundo gol y cerraron el partido con el tercer tanto en los minutos finales, que confirma su presencia en la próxima Eurocopa. Grupo H Además de Moldavia, otra selección buscaba estrenarse en una Eurocopa. Se trataba de la sorprendente Kazajistán, que había firmado una fase de clasificación muy meritoria. Un punto le separaba de su rival, Eslovenia, que era, en cualquier caso, la gran favorita. Se adelantaron los eslovenos poco antes del descanso, con un gol de penalti del prometedor delantero, Benjamin Sesko, uno de los grandes argumentos de esta selección. Sin embargo, un tanto de los kazajos nada más comenzar la segunda mitad igualó el partido y llenó de ilusión a los habitantes de esta antigua república soviética. El final fue cruel para Kazajistán. Los eslovenos se adelantaron de nuevo en el minuto 86 sin tiempo para la reacción de su rival, y frustraron el sueño kazajo. Será Eslovenia quien estará en Alemania este verano.