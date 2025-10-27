Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo El Parlamento de Canarias, en directo: Poli Suárez responde en la Comisión de Educación
Igor Tudor, durante su último partido como técnico de la Juventus. Reuters
Calcio

Igor Tudor destituido como entrenador de la Juventus

La decisión ha llegado tras encadenar ocho partidos consecutivos sin ganar y su sustituto «temporalmente» será Massimiliano Brambilla

Javier Varela

Javier Varela

Lunes, 27 de octubre 2025, 11:59

Comenta

Igor Tudor ya no es entrenador de lJuventus. El hasta ahora técnico de la Vecchia Signora ha sido destituido de la escuadra italiana tras encadenar ocho partidos sin conseguir la victoria. Su sustituto «temporalmente» será Massimiliano Brambilla.

«El Juventus comunica que hoy ha destituido a Igor Tudor como entrenador del primer equipo masculino, junto con su cuerpo técnico compuesto por Ivan Javorcic, Tomislav Rogic y Riccardo Ragnacci», informó el club en un comunicado oficial.

La decisión se esperaba después de que la Juventus perdiera este fin de semana ante la Lazio (1-0), con un solitario gol de Basic. Sin embargo no ha sido hasta este lunes cuando se ha hecho oficial su salida de la entidad juventina.

Tres derrotas consecutivas

El técnico croata se marcha de la Juventus tras dirigir al equipo en once partidos (ocho en el Calcio y tres en la Champions League), en los que sólo ha conseguido tres victorias, cinco empates y ha encajado tres derrotas. De hecho, la Vecchia Signora no ha ganado todavía en los tres partidos que ha disputado en la máxima competición europea (dos empates y una derrota).

Su trayectoria al frente de la Juventus empezó con tres victorias, las únicas que ha logrado en su etapa en el banquillo de la Vecchia Signora, ante Parma, Génova e Inter, pero a partir de ahí el equipo se ha difuminado en el terreno de juego. Tras encadenar cinco empates consecutivos, las tres últimas derrotas (dos en Liga y una en Champions), han sido suficiente argumento para que la entidad juventina haya decidido dar un cambio de rumbo en el banquillo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet lanza una advertencia a Canarias por lo que llega a dos de las islas: «Muy fuertes»
  2. 2 Abascal, recibido con gritos de «presidente, presidente» en el Círculo Mercantil
  3. 3 Rescatan a dos hombres y a un niño que cayeron al mar en la playa del Vagabundo, en Moya
  4. 4 Golpe al narcotráfico: incautan 4.000 kilos de cocaína en un mercante frente a Canarias
  5. 5 Críticas al Círculo Mercantil por acoger a Abascal (Vox) tras ser remodelado con dinero público
  6. 6 Muere Juan Jesús Doreste Aguilar, responsable del departamento de Formación de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria
  7. 7 La Aemet avisa de un cambio de tendencia en Canarias a partir del martes
  8. 8 «No hay funcionarios porque no se cubren las bajas, no porque estén en teletrabajo»
  9. 9 Anticorrupción ve «inexplicable» la «falta de control» del Gobierno sobre Fundación Siglo XXI
  10. 10 La viñeta de Morgan de este lunes 27 de octubre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Igor Tudor destituido como entrenador de la Juventus

Igor Tudor destituido como entrenador de la Juventus