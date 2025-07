Guardiola: «Necesito parar y centrarme en mí mismo»

Daniel Panero Lunes, 28 de julio 2025, 13:31 Comenta Compartir

«Sé que después de esta etapa con el City voy a parar, eso seguro, está decidido. El tiempo que voy a parar no lo sé, pero necesito parar y centrarme en mí, en mi cuerpo», ha afirmado de forma convencida Pep Guardiola en una entrevista concedida a la revista GQ Hype. El entrenador de Sampedor asegura que ha llegado el momento de pensar en sí mismo y poner una pausa a una carrera exigente que le ha llevado a estar muchos años en algunos de los clubes con más foco mediático del planeta.

Y es que los banquillos de Barcelona, Bayern de Múnich o Manchester City están muy cotizados, pero son también lugares de una exigencia tan terrible que en más de una ocasión han pasado factura a entrenadores tan habituados a ello como Guardiola. «¿Que hay gente esperando que fracase? Sí, seguro. Y estoy encantado de recibirles porque eso te da energía. Cuando ganas seis Premier League llega un momento en el que tú bajas, es el ser humano. Entonces probablemente había que haber movido más jugadores, pero es muy fácil decirlo después», aseguró al hablar sobre una temporada en la que su equipo sufrió un bajón significativo.

Ese descenso le llevó a vivir el que, probablemente, es el peor momento de su carrera. El City ganó un partido de doce, una racha impensable para un técnico tan ganador como Guardiola y una fase del curso que le hizo reflexionar. «En perspectiva, ya veremos que no ha sido tan mala temporada. Pero estuvimos 13 ó 14 partidos sin ganar y eso te pone en tu sitio. Ha sido muy saludable que nos haya pasado porque el éxito te confunde», aclaró.

Puerta cerrada al Barça

El descanso o pausa definitiva que pondrá Guardiola en su carrera cierra aún más la puerta de regreso a un Barcelona que poco a poco se ha ido alejando. Pep observa al club azulgrana desde la distancia y siempre ha querido mantenerse al margen. «La etapa del Barcelona fue muy bonita, pero ya se acabó. Y como presidente no me veo, no sirvo para eso», aseguró antes de lanzar un mensaje para rebajar la expectativa con Lamine Yamal y la comparativa con Messi. «Es bastante bueno, pero son palabras mayores. Son 90 goles en una temporada, durante 15 años, sin parar y sin lesiones. Dejadlo, dejadlo», aseguró.

Guardiola afronta una temporada plagada de retos. Pidió un cambio en la planificación con la salida de jugadores históricos como De Bruyne, que puso rumbo al Nápoles, y exigió una plantilla corta para poder tener a todos los futbolistas enchufados. «Tengo 23 jugadores y escojo a once cada tres días. Los demás sienten que no los quiero y es todo lo contrario. ¿Cómo no va a haber conflictos? Es imposible», afirmó.