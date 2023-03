En libertad el portero de la selección peruana que agredió a un policía en Madrid

La Policía Nacional dejó esta madrugada en libertad al portero y capitán de la selección de Perú Pedro Gallese, detenido hacia las 10 de la noche de ayer tras pegar un puñetazo en la cara a un agente de la Unidad de Intervención Policial (UIP) en la puerta del hotel de Madrid donde se concentra el equipo, que hoy disputará un amistoso contra Marruecos en el estadio Metropolitano.

Gallese, de 33 años, permaneció varias horas en la comisaría de Chamartín para declarar por estos hechos. El atestado policial le atribuye atentado a agente de la autoridad (en el vídeo de abajo se puede ver en el segundo 16 cómo empuja a un agente) y será remitido a los juzgados ordinarios para su instrucción penal. El órgano competente será el Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid, de guardia de detenidos la pasada noche, según confirman fuentes judiciales.

Un portavoz de la Policía ha explicado que Gallese no fue puesto a disposición judicial al no apreciar riesgo de fuga y el expediente se tramitará por la vía ordinaria al no considerarse «urgente». Normalmente se tardan unas dos semanas en que el juzgado reciba el atestado y abra diligencias previas. Para entonces, el futbolista probablemente ya no estará en España y tendrá que declarar por videoconferencia. En la actualidad juega en el Orlando City, un equipo de la Major Soccer League de Estados Unidos.

Las fuentes policiales han relatado que hacia las 7 de la tarde de ayer unas 600 personas se concentraron frente a las puertas del hotel NH Collection, antiguo Eurobuilding, situado en la calle Padre Damián, cerca de la Castellana. Allí se aloja la selección peruana. Dada la masiva presencia de aficionados, algunos portando bengalas, y la invasión de la vía pública se acordó la presencia de un refuerzo de agentes de la UIP.

Perímetro de seguridad en la puerta del hotel

Esta unidad hizo un perímetro de seguridad en la puerta del hotel y abrió un pasillo de seguridad a la entrada. Hacia las 10 de la noche salió la plantilla a saludar y en ese momento fue cuando comenzó la trifulca con algunos integrantes de la selección peruana. En un momento dado, Gallese zarandeó a un UIP, este le agarró y el portero le propinó un puñetazo en un ojo por el que tuvo que ser atendido por el Samur en el mismo lugar de los hechos. No fue hospitalizado y le dieron el alta allí mismo.

Lo que sabemos de la pelea entre la Policía y los jugadores de Perú.



📌 Los agentes van por la presencia de aficionados con bengalas.

📌 El primer implicado es Pedro Gallese, que ha sido detenido.

📌 Carvallo y Álex Valera han ido a declarar por sí mismos.



🎥 Steve Romero (ATV) pic.twitter.com/qErKUc7OWs — Relevo (@relevo) March 27, 2023

La versión de los testigos presenciales y de los integrantes de la selección peruana relata que un agente empujó al futbolista peruano Yoshimar Yotún para que retrocediera al pensar que se trataba de un aficionado, lo que provocó que el internacional le respondiera con otro empujón, que derivó en la trifulca posterior en la que estuvieron implicados los futbolistas Pedro Gallese, Álex Varela y José Carvallo.

Incidente racista con Marruecos

El ministerio de Relaciones Exteriores de Perú explicó en su cuenta de Twitter de la situación de futbolista detenido. «El Consulado General del Perú en Madrid informa que el jugador Pedro Gallese se retiró hace poco de la comisaría donde prestó declaraciones, sin cargos».

El duelo amistoso en Madrid ya comenzó con polémica, después de que el pasado domingo la selección de Marruecos denunciara insultos racistas por parte de un empleado del hotel Eurostars, donde se alojan. El mismo trabajador fue detenido por dirigirse a ellos con comentarios como «malditos moros de mierda. Me cago en el Ramadán y en sus putos muertos».