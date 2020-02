Goleadas de escándalo, negativo para el fútbol

Es una historia que no por antigua debe ser aceptada. Las goleadas escandalosas en el fútbol joven no generan ningún beneficio para ninguno de los dos contendientes. La falta de competitividad es un enemigo del deporte. Este fin de semana se produjeron dos de las que dejan huella. 25-1 y 21-0. No importan los equipos, pero sí que importan los niños. Ese debate sigue abierto y a la Federación Interínsular de Fútbol de Las Palmas corresponde, en colaboración con los clubes, buscarle solución. No conviene dormirse.