De Gea se va del Manchester United

Era algo que se podía prever desde que el guardameta terminó su contrato sin ser renovado en Old Trafford, pero la confirmación no tuvo lugar hasta este sábado, cuando David de Gea dio un paso al frente y anunció que deja el Manchester United después de 12 temporadas, 545 partidos y ocho títulos.

El excancerbero del Atlético de Madrid, no fichado en su momento por el Real Madrid porque se retrasó un fax, comunció su sonada marcha de Mánchester a través de una carta abierta a los aficionados del United publicada en sus redes sociales.

«Me gustaría expresar mi inquebrantable gratitud y aprecio por el amor de los últimos 12 años. Hemos logrado mucho desde que mi querido Sir Alex Ferguson me trajo a este club. Me enorgullecía muchísimo cada vez que me ponía esta camiseta, dirigir al equipo, representar a esta institución, el club más grande del mundo era un honor que solo se otorga a unos pocos afortunados futbolistas», expresó De Gea.

«Ha sido un período inolvidable y exitoso desde que llegué aquí. No pensé que saliendo de Madrid siendo un niño lograríamos lo que hicimos juntos. Ahora es el momento adecuado para emprender un nuevo reto, para empujarme de nuevo en un nuevo entorno», añadió el portero sin aclarar cuál será su futuro. «Mánchester siempre estará en mi corazón, Mánchester me ha formado y nunca me dejará. Lo hemos visto todo», concluyó.