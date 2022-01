¿Futbolistas que se retiran por la vacuna del covid?

De momento, el partido que todos jugamos contra el covid está en empate. Cada vez que nos adelantamos en el marcador, el virus nos vuelve a meter un gol. Cuando parecía que lo teníamos controlado, retornan los contagios y, con ellos, las limitaciones de aforo en los estadios. También se fortalecen las fake news sobre cualquier aspecto relacionado con la pandemia. Durante semanas corrió como la pólvora la noticia de que la dolencia cardíaca, que obligaba a retirarse al 'Kun' Agüero, había sido provocada por la vacuna contra el covid-19. No importa que su cardiólogo lo desmienta, ni que salga a la luz que el futbolista ya había sufrido problemas cardíacos en el pasado, o que las autoridades sanitarias aseguren que las arritmias no se encuentran entre los efectos secundarios de la vacuna. Hay quien está dispuesto a creer cualquier bulo. ¿Por qué?

Cuando ocurre algún acontecimiento extraordinario, casi increíble (como el que estamos viviendo), se remueve nuestra noción de verosimilitud. Sucesos brutales e inesperados acontecían siempre en lugares alejados y exóticos. Nosotros -el primer mundo- estábamos salvaguardados por el Estado, la Ciencia y la Tecnología, la tríada capitolina a la que profesábamos una fe inquebrantable. Pero he ahí que aquello que solo se planteaba en novelas distópicas está ocurriendo verdaderamente. Y entonces, disueltos los límites entre la realidad y la ficción, y mermada la confianza hacia los que nos mantenían a salvo, queda abonado el terreno para que germine cualquier teoría, por inverosímil que parezca: que el covid se cura con lejía, que es un experimento vírico de alguna superpotencia o que con la vacuna nos inoculan una sustancia mortal para controlar la demografía mundial.

Ante una situación de miedo e inseguridad, la sociedad demanda certezas. Confiados en que tenemos respuestas para todo, cuando no se encuentran, las inventamos. Al no aceptar que la estructura político-científica-tecnológica tiene sus limitaciones y que no siempre es capaz de aportar conclusiones incontrovertibles, hay quien la desacredita por completo y está dispuesto a creer cualquier discurso alternativo. Desde luego, el poder no siempre es sincero. El Estado miente. Uno oculta la verdad sobre el GAL, otro sobre la Guerra de Irak. Y se minimizan las crisis: económicas, políticas, médicas, intentando camuflar los hechos. Pero ello no debería abrir la puerta a que se cuele cualquier sandez, so pretexto de que hay que dudar de lo establecido y de que estamos ante una conspiración para ocultarnos toda realidad. Se pueden discutir las dimensiones y problemas de la pandemia, pero no negar la evidencia de que la enfermedad existe; se pueden tener reservas sobre la eficacia y los efectos secundarios de las vacunas, incluso sobre quién se beneficia con la situación de alarma, pero no protagonizar esperpentos, como el del periodista Enrique de Diego, que acusó al 'Kun' Agüero de «promocionar el veneno de la muerte» al no admitir que su retirada se debía a la vacuna.

Los cardiólogos han encontrado en el corazón de Agüero una pequeña cicatriz que explica los cortocircuitos que experimenta. Cuando Eriksen se desplomó tras un paro cardíaco en la última Eurocopa, también se hizo viral la teoría que afirmaba que todo se debía a los fármacos anti-covid. El rumor duró hasta que la Federación Danesa de Fútbol y el Inter de Milán negaron que el futbolista se hubiera vacunado siquiera. Eriksen prefirió creer en las pruebas médicas y aceptó que se le implantara un DAI (Desfibrilador Automático Implantable), que puede prevenir la muerte súbita en el futuro.

Adama Traoré del Sheriff Tiraspol, Victor Lindelöf del Manchester United o Piotr Zielinski del Nápoles han tenido que retirarse del terreno de juego en algún partido últimamente, aquejados de arritmias, dolor en el pecho y dificultad para respirar. En las redes, hay quien culpa a la vacuna. La ciencia reconoce que, tras padecer el coronavirus, a veces persisten problemas cardíacos, pulmonares o de fatiga. Conocer este dato puede salvar vidas. Pero hasta donde sabemos, la vacuna no tiene nada que ver con estas dolencias. El recelo ante la vacuna puede ser legítimo, pero la creencia en ciertos bulos conspiranoicos contribuye a la confusión, la insensatez y la división. Y no es precisamente lo que necesitamos en este minuto del partido.