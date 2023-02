La Fiscalía se opone a la excarcelación de Dani Alves

La Fiscalía cree que el futbolista Dani Alves, encarcelado desde el pasado 20 de enero acusado de un delito de agresión sexual, debe seguir en la cárcel. El Ministerio Público se opone al recurso presentado por el letrado del jugador brasileño, que pidió a la jueza que instruye el caso de violación su puesta en libertad provisional con cargos. Su abogado cree que ya no existe riesgo de fuga del exjugador del Barça y del Sevilla, que en otros argumentos puso sobre la mesa que tiene un domicilio en Barcelona.

En cambio, la Fiscalía considera todo lo contrario. En el escrito presentado ante el juzgado 15 de Barcelona, el Ministerio Público afirma que «se mantienen los indicios racionales de criminalidad y subsiste el riesgo de fuga», por lo que solicita que el futbolista siga entre rejas durante la instrucción de la causa. Como alternativa a la prisión preventiva, el abogado de Alves, Cristóbal Martell, propuso a la jueza otras medidas como la entrega del pasaporte y se mostró dispuesto a llevar una pulsera telemática. De esta manera quería rebatir el riesgo de fuga.

La Fiscalía se opone también a estas medidas alternativas, que a su juicio, no mitigan ni el riesgo de fuga ni los indicios de criminalidad. La defensa de Alves solicitó además una vista para resolver si la jueza ponía o no en libertad al futbolista. Pero el juzgado no ha decidido aún si la habrá o tomará la decisión directamente, tras estudiar los recursos de las partes. Después de la petición de libertad del abogado de Alves, la jueza del juzgado de instrucción 15 de Barcelona pidió a las partes que fijaran su posición al respecto. Falta el escrito de la defensa de la víctima, que tiene hasta el jueves para presentar sus argumentos para oponerse a la puesta en libertad del presunto violador. Las patronales del ocio nocturno Fecasarm y Spain Night Life también han pedido personarse como acusación popular, pero la Fiscalía se ha opuesto a ello.

La jueza justificó su orden de ingreso en prisión por el elevado riesgo de fuga del futbolista y también por la elevada pena que conlleva una condena de agresión sexual. Su abogado trata ahora de demostrar ante la justicia que no hay voluntad de huir de Barcelona.

Alves está acusado de haber agredido y violado a una joven de 23 años en la discoteca Sutton, de la capital catalana. Los hechos ocurrieron el 30 de diciembre. Primero dijo que no conocía a la víctima, luego que se cruzó con ella en los baños del local y por último que hubo relaciones, pero consentidas. El brasileño alegó por último que no admitió las relaciones en un primer momento para tratar de ocultar una infidelidad a su mujer. La víctima, en cambio, ha mantenido la misma versión desde el inicio del caso. Aseguró que siguió al futbolista sin saber que iban al baño. Una vez dentro, la abofeteó y la violó.

La mujer del futbolista, Joana Sanz, visitó ayer al jugador en prisión. «No le voy a dejar solo en el peor momento de su vida», afirmó tras salir del penal de Brians 2, en Sant Esteve de Sesrovires, en Barcelona.