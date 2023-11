Éxito rotundo en el aniversario por los 120 años de Newell's en Barcelona

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

La pasión por el fútbol no conoce fronteras ni distancias. En la ciudad que cobijó a ídolos rojinegros como Maxi Rodríguez, Gerardo Martino y Lionel Messi, los hinchas de Newell's Old Boys de Barcelona han celebrado con gran entusiasmo el 120 aniversario de su club. El evento, que tuvo lugar este domingo, reunió a más de 250 leprosos no solo de Barcelona, sino también de otras regiones de España, como Madrid, Mallorca e Islas Canarias.

El evento contó con la participación de destacadas figuras del club, como Maxi Rodríguez y Jorge Pautasso, quienes enviaron mensajes en video a los hinchas invitándolos al festejo. Maxi Rodríguez, además, tuvo un gesto especial al firmar una camiseta que fue sorteada entre los asistentes, añadiendo un toque de emoción a la celebración. El propio Gerardo «Tata» Martino, actual técnico del Inter Miami de Lionel Messi en Estados Unidos y exentrenador del FC Barcelona, se sumó a la convocatoria, expresando su apoyo y cariño por Newell's Old Boys. El punto culminante del evento, coorganizado por el club y las filiales de Barcelona, Madrid, Mallorca e Islas Canarias, fue la presentación del proyecto de remodelación y ampliación del estadio Coloso junto a Mario Corea, el prestigioso arquitecto que diseñó este proyecto y que actualmente reside en Cataluña. Newell's en Barcelona La filial de Newell's en Barcelona, fundada oficialmente en 2007, ha servido como punto de encuentro y unión para los leprosos que emigraron a esta región de Europa por diversas razones. Además, cuenta con equipos de fútbol tanto masculino como femenino y ha establecido una tradición de recibir y honrar a referentes del club que visitan la ciudad, desde el «Loco» Marcelo Bielsa cuando dirigió al Athletic Club de Bilbao hasta Maxi Rodríguez y Lionel Messi, entre otros. Marcelo Bielsa, uno de los iconos del club, hizo llegar un vídeo saludando a todos los leprosos que residen en España y en el extranjero.

