Eurocopa 2020/2021 La UEFA amenaza con retirar a Londres las semifinales y la final Para Boris Johnson, «la salud pública es prioritaria», pero no descarta relajar las restricciones para que los partidos decisivos no sean trasladados a Budapest

Después de que la UEFA haya amenazado con retirar a Londres las semifinales y la final de la Eurocopa en el caso de que Reino Unido no relaje las restricciones a las personas procedentes del extranjero, el primer ministro británico, Boris Johnson, insistió este viernes en que «la salud pública es prioritaria». Sin embargo, Boris Johnson no descarta relajar las medidas impuestas en el país para llegar a un acuerdo satisfactorio con el máximo organismo continental. Mientras presiona a Reino Unido, la UEFA se plantea trasladar los encuentros previstos en la capital inglesa a Budapest, ya que Hungría no requiere ninguna condición para la entrada en su territorio de viajeros que proceden del estadio Schengen y esta ciudad es la única sede de la Eurocopa que no exige límite de aforo en su estadio, el Ferenc Puskas.

Según el diario 'The Times', Boris Johnson estudia ya la posibilidad de eximir de cuarentena a unos 2.500 invitados vips, entre ellos, miembros de UEFA, de FIFA, políticos y patrocinadores, para que las semifinales y la final de la Eurocopa se disputen en Wembley, como está previsto, el próximo mes de julio. «Haremos todo lo que debemos hacer para proteger al país de la covid. Evidentemente, es nuestra prioridad. Vamos a hablar con la UEFA para saber lo que quieren y ver si podemos proponer cambios notables, pero la salud pública sigue siendo la prioridad», recalcó Johnson, cuando el gobierno británico prevé, de momento, una asistencia del 50% de la capacidad máxima del estadio de Wembley (el aforo son 90.000 espectadores) para las semifinales y la final.

«Siempre hay un plan B, pero confiamos que la última semana de competición pueda tener lugar en Londres», declaró por su parte la UEFA a través de un comunicado emitido este viernes. «Estamos hablando con las autoridades locales para intentar que los aficionados de las selecciones participantes asistan a los partidos, empleando un estricto sistema de test y de burbuja que garantizaría que se queden menos de 24 horas en Reino Unido y con sus movimientos limitados a los transportes acreditados», añadió el organismo continental que preside Aleksander Ceferin.

Boris Johnson confía en una resolución favorable a los intereses británicos, aunque según un portavoz, el cambio de las semifinales y la final «es una solución contemplada por la UEFA». «La decisión se tomará en los próximos días», aseguró a la agencia AFP otra fuente cercana a la organización de la Eurocopa, cuyas semifinales se disputarán el 6 y el 7 de julio, con la final el día 11.

Johnson anunció el lunes que retrasaba cuatro semanas, hasta el 19 de julio, el levantamiento de las últimas restricciones impuestas en Inglaterra para combatir la pandemia del coronavirus, debido a un crecimiento de los casos atribuido a la variante Delta. Reino Unido exige actualmente una cuarentena de diez días a las personas procedentes a los países que se encuentran en las listas ámbar o roja.