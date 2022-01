Francia y Portugal firman tablas tras un duelo de campeonato

Francia, rey del mundo, y Portugal, vigente monarca europeo y de la Liga de Naciones, ofrecieron un duelo de campeonato con un ambiente prepandécimo en Budapest. Magnífica noche para cerrar un grupo de la muerte que no ha defraudado. Trepidante, con ritmo altísimo, alternativas constantes, polémica, tres penaltis y mucho trabajo para el árbitro valenciano Mateu Lahoz. Choque de artilleros resuelto con tablas y sendos dobletes de Karim Benzema y Cristiano Ronaldo. El delantero madridista, puro talento y templanza, acalló a quienes le criticaban por su poca participación en esta Eurocopa. Y el insaciable astro luso se ubica con cinco tantos al frente de la tabla de artilleros e iguala con el iraní Ali Daei como máximos goleadores históricos de selecciones (109 tantos). Tremendo. Tras vaivenes, emociones y final con pacto tácito de no agresión, aunque Bruno Fernandes estuvo a punto de romperlo con un polémico derribo Coman, Francia pasa como líder y se medirá a Suiza, mientras que los lusos se clasifican como uno de los cuatro mejores terceros y se verán las caras con Bélgica.

Comenzó uno de los grandes duelos del campeonato con algo menos de tensión porque ambos contendientes tenían prácticamente cubiertos los servicios mínimos. Francia ya estaba clasificada para octavos y solo una goleada impensable podría dejar fuera de combate a Portugal. Daba igual. Nada que reservar al tratarse de una Eurocopa, de dos grandes favoritos para el título que deben marcar territorio desde el principio y de dos enemigos desde esa final disputada hace cinco años en París, resuelta de forma sorprendente con un gol de Éder en la prórroga.

Fernando Santos fue permeable a las críticas recibidas tras la goleada que les endosó Alemania, y modificó el centro del campo. Quitó a William Carvalho, que ralentiza demasiado el juego, y a Bruno Fernandes, el gran jugador del Manchester United que aún no ha mostrado sus virtudes en este torneo. Premió a Renato Sanches, que asombró con su juventud y desparpajo en la anterior Eurocopa y se recupera en el Lille tras estancarse en el Bayern de Múnich. En Francia, Deschamps reservó a Pavard, a una amarilla de sanción. Sorprende ver a los campeones del mundo jugar con dos laterales como Koundé y Lucas Hernández, más bien centrales reconvertidos.

2 Portugal Rui Patricio, Semedo (Dalot, min. 79), Pepe, Ruben Dias, Raphael Guerreiro, Danilo (Palinha, min. 46), Moutinho (Neves, min. 73), Renato Sanches (Oliveira, min. 87), Diogo Jota, Cristiano Ronaldo y Bernardo Silva (Bruno Fernandes, min. 72). 2 Francia Lloris, Koundé, Varane, Kimpembe, Lucas (Digne, min. 46, Rabiot, min. 52), Pogba, Kanté, Tolisso (Coman, min. 66), Griezmann (Sissoko, min. 87), Mbappé y Benzema. goles: 1-0: min. 31, Cristiano, de penalti. 1-1: min. 45+2, Benzema, de penalti. 1-2: min. 48, Benzema. 2-2: min. 60, Cristiano, de penalti.

árbitro: Mateu Lahoz (España). Mostró amarilla a Lloris, Lucas, Griezmann, Kimpembe.

incidencias: Partido de la última jornada en el grupo F, disputado en el Puskas Arena.

Enorme despliegue físico en un primer acto ya muy movido. Las ayudas de Pepe a Semedo frenaban a Mbappé y Griezmann se prodigaba casi más en defensa que en ataque. Amenazó primero Cristiano, de cabeza, pero instantes después fue Mbappé el que erró una ocasión pintiparada tras un pase extraordinario por dentro de Pogba. Idas, vueltas y ambientazo, con el Puskas Arena prácticamente lleno y un clamor cuando Hungría de adelantó en Múnich.

Locura

En plena locura, Lloris midió mal en una salida y noqueó a Danilo. Lo vio de maravilla Mateu Lahoz sin necesidad de VAR y el penalti lo transformó Cristiano. Manejaban de maravilla la situación los lusos, pero una acción muy discutida supuso un punto de inflexión. Semedo sacó ligeramente el brazo para frenar una arrancada de Mbappé y Mateu indicó una pena máxima rigurosa, de las que se señalan más en la Liga que en Europa. Como hubo contacto, nada que modificar tras la revisión. En el duelo de goleadores, tampoco perdonó Benzema.

Francia no era ni mucho menos superior, pero atesora tanta calidad que te mata en cualquier momento. Lo demostraron tras el descanso Pogba, con otro pase fantástico, y Karim, que arrancó rozando el fuera de juego y definió con templanza, calidad y precisión. En ese momento, Portugal estaba eliminada. Se lesionó Digne nada más entrar y le tocó improvisar a Deschamps con Rabiot. Pero no habia tregua y Koundé cometió un error grosero, cortó un pase de Ronaldo con el brazo extendido y de nuevo a los 11 metros. No le tembló el pulso a Cristiano para meter de nuevo a Portugal entre los mejores y seguir batiendo plusmarcas. A todo eso, Alemania empataba ante Hungría y el grupo quedaba como empezaba. Poco deportiva, pero lógica la tregua final.