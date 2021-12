Si fallan hasta los penaltis...

España no tiene margen de error y llegará al límite ante Eslovaquia

España hizo todo lo que tenía que hacer para ganar y volvió a naufragar por segunda vez en apenas cinco días. Al igual que contra Suecia, La Roja sometió a Polonia, controló el partido, dominó a su rival, generó muchas ocasiones y hasta se adelantó en el marcador, pero de nuevo la falta de puntería condenó a los de Luis Enrique. El gol de Morata fue igualado por Lewandowski, y luego todo fue un quiero y no puedo. Otro empate frustrante que deja sin margen de error a la selección, que llegará al límite a su compromiso del miércoles ante Eslovaquia. Ganar asegura pasar, pero empatar o perder significaría decir adiós. De hecho, el equipo ya no depende de sí mismo para acabar primero. La situación es muy delicada, llevada al límite, por lo que el choque ante la tropa de Hamsik se convierte en una auténtica final.

Morata marca pero no cierra el debate por sus fallos

Álvaro Morata volvió a sonreír anoche con un gol que le dio la vida, pero luego entró de nuevo en el terreno de las sombras que proyectan las ocasiones falladas. El partido comenzó de una forma inmejorable: Gerard Moreno puso un caramelo en el corazón del área y el atacante de la Juventus fusiló a Szczęsny. Hubo que esperar al VAR por un posible fuera de juego, señalado por el juez de línea, pero la tecnología concedió la diana al madrileño. Corrió hacia el banquillo y se fundió en un abrazo con Luis Enrique, su gran valedor. Era la luz que necesitaba, que luego se fue apagando con el paso de los minutos. Dispuso de una gran ocasión tras el penalti fallado por Gerard, pero con la puerta vacía mandó la pelota fuera. También tuvo otra después de una asistencia de Sarabia, que se fue al limbo. El madrileño no cierra el debate.

Luis Enrique mantiene su plan, pero no da con la tecla

España volvió a ajustarse a su habitual plan de vida, al modelo de Luis Enrique, inamovible en sus planteamientos, buenos y malos, que una vez más no le sirvió para doblegar a una selección claramente inferior. El equipo dominó, controló, tuvo la pelota y la iniciativa, con bastantes ocasiones creadas, pero de nuevo se descompuso en los metros de la verdad. De nada sirve llegar y generar si se necesita una portería 'tamaño piscina' para encontrar el camino del gol. 11 remates, seis de ellos a puerta, y 760 pases por los 235 de Polonia fueron insuficientes para lograr la victoria. La Roja muere en los metros de la verdad, donde se deciden los duelos, incapaz de hacer daño de verdad. Mucho tendrán que cambiar las cosas para que el equipo resucite en esta Eurocopa.

Parada prodigiosa de Unai Simón para sostener al equipo

Vivía bastante tranquilo el cancerbero de la selección hasta que tuvo que intervenir para frenar en seco al 'killer' Lewandowski. Mojó la pólvora del delantero polaco con una parada prodigiosa en el minuto 43. Swiderski remató al palo desde fuera del área y el balón le cayó al mejor delantero del mundo. Controló el rebote y la reventó, pero una mano dura como el hormigón armado del meta del Athletic evitó el 1-1. La Cartuja estalló en aplausos y el punta del Bayern Múnich clavó la mirada al suelo. La intervención de Simón fue crucial para sostener a España justo antes del descanso, en la llamada franja 'psicológica', en la que La Roja pudo ampliar su ventaja pero Gerard perdonó ante Szczęsny.

Lewandowski saca veneno para morder a La Roja

Perdonó en la primera parte, pero no en la segunda. Los 'killers' rara vez tropiezan dos veces en la misma piedra. Lewandowski firmó un gol de bella factura tras un buen centro de Jozwiak. Conectó un gran cabezazo previo empujón a Laporte -la selección pidió falta pero Orsato no quiso saber nada- y mandó el balón lejos del alcance de Simón. Nada pudo hacer el portero de España. Fue un jarro de agua fría que, sin embargo, no paralizó al equipo de Luis Enrique. Siguió jugando su fútbol. El punta del Bayern Múnich marcó así su tercer gol en un gran evento con su selección.

¿Por qué tiró el penalti Gerard Moreno con el tobillo dolorido?

Gerard Moreno hizo un gran partido, asistencia a Morata incluida, pero no pudo poner la guinda del gol. Lo tuvo varias veces en sus botas, hasta tres, y la más clara fue un penalti provocado por él mismo. Un pisotón fue revisado por el colegiado. El catalán asumió la responsabilidad -charló con Morata antes del lanzamiento-, aunque se le vio cojear antes del disparo. Estrelló el balón en el poste derecho. El delantero falló después de 14 penaltis seguidos transformados. España es la selección con más errores desde los 11 metros en las Eurocopas (6). Una sangría.

La hierba de La Cartuja reverdece pero no acaba de estar bien

Hubo muchas protestas por el estado del césped después del partido contra Suecia. España se quejó amargamente por lo que la organización se puso manos a la obra y reverdeció la hierba de La Cartuja en tiempo récord. Anoche ya no se veían las mismas 'quemaduras' en el terreno de juego, aunque no está del todo bien.