Dos taxistas indios de Hamburgo triunfan con su canción para la Eurocopa

Lovely y Monty, dos taxistas indios afincados en Hamburgo, son los autores de la canción de la Eurocopa que arrasa en las redes sociales y hace sombra a todas las composiciones que con motivo del torneo surgen en portales como Youtube, TikTok o Instagram. «It's time for Dollywood», es tiempo de Dollywood, afirman en Instagram al presentar su aportación musical al torneo con una nueva palabra mezcla de Deutschland y Bollywood.

Con sendas banderas alemanas atadas a la cintura, sombrero y turbante sij en los colores nacionales de su país de adopción, camisetas con el número 12 de la selección que dirige Julian Nagelsmann, Lovely y Monty o los Banghu Brothers como reza su nombre artístico, fascinan con una pegadiza canción con ritmos e instrumentos indios, que lleva incluso acompañamiento de bailarines.

Eso sí, cantan en alemán para animar al once germano, recitan que confían en «nuestros chicos» y recuerdan que «hemos sido tres veces campeones y ahora hay que repetir». Las respuestas de otros usuarios corroboran el éxito musical. «Es la canción inoficial del europeo», aseguran los unos, mientras otros y otras afirman que «invita a bailar» y hay quien pide incluso que la suban a Spotify.

Lovely y Monty son hermanos de verdad, se apellidan realmente Banghu, llegaron a Hamburgo procedentes de la región india del Punyab en los años 80 y desde entonces conducen sendos taxis por la ciudad portuaria. Y cuentan con un pasado musical. Desde hace años componen nuevas canciones para animar a la selección alemana en los grandes torneos de fútbol.

En 2012 cantaron 'Oh Germany, we love you', declaración de amor que apostillaron alternativamente en mundiales y europeos en los torneos de 2014, 2016 y 2018. Tras una pausa forzosa por la epidemia de coronavirus vuelven a la carga con su más reciente composición musical. Lovely y Monty aseguran que la música es la mejor manera de integrarse en una sociedad.

«Nosotros los punyabíes llevamos la música en la sangre», aseguran los Banghu Brothers en declaraciones a medios alemanes, que, entre tanto, los acosan con entrevistas y reportajes, mientras aumentan las voces que piden que sean invitados a cantar en la ceremonia final de la Eurocopa.