El PSG estudia rescindir el contrato de Sergio Ramos

¿Qué le pasa a Sergio Ramos? ¿Volverá por fin a vestirse de corto en un partido? ¿Todavía puede ser un central que rinda al nivel de un equipo grande? Estas preguntas, que quizá se las haga el propio exfutbolista del Real Madrid, rondan a los aficionados y sobre todo a los dirigentes del París Saint Germain, muy molestos con la situación.

Según ha informado Le Parisien, diario más próximo a la entidad parisina en su línea editorial de deportes, dentro del club que maneja Catar ya se plantean incluso la posibilidad de rescindir el contrato de Sergio Ramos. Una manera de asumir el error de su fichaje, un regalo envenenado de Florentino Pérez al nuevo rico de Europa.

«La confianza que algunos depositaron en el defensa en el momento de su fichaje, o incluso tras su lesión en la pantorrilla unas semanas después, ya no es inquebrantable hoy. Tanto es así que la opción de la rescisión de contrato, aunque no está en la agenda del día, ya no es ciencia ficción. El PSG empieza a admitir que pudo haberse equivocado», cita el diario galo.

Desde el punto de vista legal, parece complejo que Nasser Al-Khelaifi, mandamás del PSG, pueda romper de forma unilateral el contrato del sevillano, que firmó por dos años y percibe en torno a 15 millones netos anuales. Les guste o no al magnate catarí y al emir Tamin Al-Thani, la única posibilidad que tendrían los cataríes es negociar con Sergio Ramos un nuevo acuerdo.

«Sabíamos que Ramos tenía un problema. Estáis jugando al juego de la prensa española. Lo sabíamos todo. Sabemos lo que está pasando», zanjó Leonardo, director deportivo del PSG recientemente. Un intento fallido de intentar mitigar las críticas al juego del equipo de Pochettino y a algunos jugadores, para empezar Leo Messi.

Aunque Leonardo diga que las dificultades del excapitán del Real Madrid son conocidas y muestre en público relativa tranquilidad, lo cierto es que hay preocupación en el seno del PSG. Cuatro meses después de aterrizar en la ciudad de la luz, Ramos aún no ha debutado y su lesión se prolonga. Desde hace días se informaba sobre una inminente vuelta a los entrenamientos con el grupo, pero el futbolista sigue su un plan personal de recuperación. No disputa un partido desde el pasado 5 de mayo, en la semifinal de la Liga de Campeones ante el Chelsea.