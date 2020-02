España exhibió su potencial para el futuro

Bajó el telón de la edición número 46 de la Copa del Atlántico y el balance es bueno. Excelentes selecciones, buen juego, espectáculo y ausencia de incidentes.

El único pero sigue siendo, una vez más, el bajo número de espectadores en los partidos, una circunstancia de que a pesar de que se repite no deja de sorprender por cuanto que no se logra atraer a los miles de futbolistas que participan en los cientos de equipos de Gran Canaria y en estas mismas páginas de CANARIAS7 están sus nombres distribuidos por categorías, media docena, y grupos, unos 57. Es decir, más de veinte mil fichas entre jugadores, entrenadores, delegados y árbitros, y no parece haber capacidad para convocar a un diez por ciento. Ver como se trabaja en otras latitudes también forma del aprendizaje. Esa asignatura sigue pendiente.

Por otro lado, y aunque Canarias no participó en la última edición de la Copa del Atlántico, el fútbol de las islas estuvo representado por dos futbolistas convocados por La Rojita, Yeremi Pino y Javi López.