El O. Maritima A fue muy superior

No tuvo demasiada historia la final de cadetes puesto que fue muy superior el Orientación Marítima al Lanzarote, en un encuentro en el que los rojinegros encarrilaron en la primera parte con el doblete de Fabián y el tanto de Acorán. En la segunda parte aumentaban la diferencia Fabián y Rubén Martín, poniendo el definitivo 5-0 .

En la primera parte del choque sólo hubo un equipo sobre el terreno de juego. El equipo de La Destila se hizo de principio a fin con el balón, teniendo enfrente a un Lanzarote con problemas para salir con el esférico controlado. El viento tampoco le ayudaba.

La primera ocasión del Marítima llegó tras un centro de Clemente que remató Aarón. Los rojinegros abrieron el marcador despues de que Aarón presionó la salida de balón del Lanzarotey servir a Fabián quien en el mano a mano batía al portero por bajo. El equipo de Juani encarriló pronto el partido. Un nuevo fallo defensivo del rival lo aprovechó Acorán para marcar. Antes del descanso quedó sentenciado la final con un nuevo gol de Fabián.

La segunda parte no tuvo historia debido a la diferencia que reflejaba el marcador. Además, el Marítima no bajó la intensidad de su juego. El Lanzarote se acercó muy tímidamente a la portería defendida por Joel pero no concretando ninguna de las acciones de ataque.

Un tiro de Acorán desde la frontal del área no pudo ser blocado por David y de ello se aprovechó Fabián. El marcador se cerró a falta de ocho minutos para el final con el gol de Rubén Martín tras un disparo cruzado. Justo triunfo del O. Marítima A que se mostró superior al Lanzarote.

O. Marítima 5

Jorel (Joel, min. 41), Clemente (Iván, min. 55), Soto, David, Álvaro, Rubén Martin, Acorán, Aridani (Camilo, min. 60), Fabián, Esteban (Saliou, min. 51) y Aarón (Diego, min. 51).

Entrenador: Juani Vega

Lanzarote 0

David, Junior (David Gómez, min. 63), Aarón, Robert, Jordi (Tommy, min. 68), Ander, Parce, Doramas, Nathan, Bily (Juan David, min. 57) y Andrew. Entrenador: Fernando Granados

Goles: 1-0, min. 21: Fabián. 2-0, min. 27: Acorán. 3-0, min. 39: Fabián. 4-0, min. 57: Fabián. 5-0, min. 72: Rubén Martín

Árbitro: Alby Ramírez Rodríguez.

Incidencias: Final del Campeonato Insular de la categoría cadete.