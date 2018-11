El deporte base y la obligación de formar en valores

El mundo del deporte base, por desgracia, es un fiel reflejo de una sociedad que, por momentos, en lugar de avanzar retrocede hacia el pasado. En los últimos tiempos ha sido más protagonista por las desgracias que por las muchas virtudes que atesora en la formación de los más pequeños. Gritos, insultos o agresiones en los campos. Y un ejemplo que jamás se le debería dar a un hijo: la violencia.

Por eso, ya hay distintos equipos de fútbol que tratan de cambiar la dinámica en la que se está entrando. Las premisas parecen claras. Jamás debe primar la competitividad o la ansiedad por ganar. El deporte es mucho más que eso. No pueden quedar a un lado los valores y el sinfín de cosas buenas que puede y debe aportar. Y es por ello que clubes como el Universitario –lo que era antes el Universidad– está trabajando para reforzar las conductas. La importancia también está en que los distintos clubes deportivos no antepongan sus intereses competitivos a los formativos. Se trata de formar buenos deportistas, sí, pero también a personas que en un futuro no sean almas perdidas.

Sin ir más lejos, mañana habrá una charla que acogerá CANARIAS7 en la que se tratarán todos estos temas que no deben pasar de puntillas. Ángel Fierro, director de formación del Universitario, insiste en la idea de que «los padres no pueden olvidar que el deporte es una valiosa herramienta educativa».

«La influencia de la familia es muy importante cuando sus hijos de inician en los deportes, especialmente durante la práctica deportiva. Durante las competiciones, son los padres los que deben salvaguardar los principios del juego limpio y comportarse de la misma manera, tanto cuando se gana como cuando se pierde. Tras competir, los padres pueden ayudar mucho a sus hijos si saben controlar sus emociones y son capaces de reconocer el esfuerzo de su hijo por superarse», asevera Fierro. «Muchos padres, obsesionados por los éxitos de sus hijos, no pueden controlar esa ambición, lo que los lleva a insultar a los árbitros, interferir en la labor de sus entrenadores o presionar a sus propios hijos», mantiene el director de formación del club.

Con todo, está en las manos de todos cambiar una situación que ya empieza a preocupar. No puede primar la victoria cuando por medio hay insultos y hasta agresiones. Lo que ven los más pequeños es lo que serán, salvo milagro, el día de mañana. Toca poner un grano de arena para tratar de pulir los defectos del deporte base y todavía se está a tiempo.