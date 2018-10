El Corazón de María inicia su andadura con una victoria

Ganas no le faltaron al Unión Feria y Corazón de María por buscar la victoria en un partido en el que las fuerzas de ambos equipos estuvieron muy igualadas. A estas alturas de la competición, donde aún falta coger el ritmo a la misma, los dos equipos no regatearon esfuerzos en aras de buscar un resultado positivo para sus intereses, circunstancia que al final acabó logrando el Corazón de María, no sin antes pelear todos por cada posesión del balón.

En los primeros cuarenta minutos, escasas oportunidades se le presentaron tanto al Unión Feria como al Corazón de María. La presión al poseedor del balón impedía que éste llegase en óptimas condiciones a quienes debían acabar las acciones de ataque en sus respectivos equipo. Con todo ello, las pocas que se dieron en este periodo, fueron los pupilos de Juanjo quienes más claras las tuvieron, pero la disposición defensiva claretiana, así como la actuación de Miguel, evitaron que se moviese el marcador.

El que sacó el máximo provecho de su oportunidad fue el equipo de Pablo y Kevin. Un robo de balón de Pablo permitió a Omar marcar a placer. Mazazo para los locales que a pesar del varapalo no se vino abajo e insistió buscando el área de Miguel.

Todo transcurría dentro de los mismos parámetros del primer periodo cuando tras el receso por la hidratación de los chiquillos, un balón suelto en el área claretiana lo peleó Ezequiel, pero la entrada a destiempo de Travieso acabó con el jugador local en el suelo. Penalti que transformó Yeremah y para establecer el empate. El partido entró en una dinámica de ida y vuelta con oportunidades para los dos equipos, aprovechando mejor la suya el conjunto de Kevin al anticiparse Abraham a la defensa en un córner a la zaga local y rematar de manera acrobática para enviar el balón al fondo de la portería.