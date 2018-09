El Barrio Atlántico se sobrepuso y logró superar al New Athétic

Dudas más que razonables tuvieron New Athétic y Barrio Atlántico en el arranque de la temporada. La falta de rodaje y por consiguiente de competición hizo que las imprecisiones estuviesen a la orden del día, si bien, todo lo suplieron los chiquillos con entrega.

Los pupilos de Marcos fueron quienes más posesión de balón tuvieron a lo largo del primer periodo después de que ver como en los compases iniciales el equipo de Priscila intentaban sorprender a la contra. El trabajo en la parcela central de los locales poco a poco fue dándoles el control del juego y así, poder llegar más al área defendida por Jordan. En una llegada, Ache empujó a Brian en el interior del área y se castigó como penalti.

Desde los once metros, Alejandro no perdonó y anotó el tanto que abrió el marcador. El verse con ventaja le supuso tener más el balón, aunque con mucha presión del Barrio. En una acción en la que la zaga local no estuvo certera en la basculación, Nuha se plantó en el área local y batió a Jeremy. De nuevo, todo como al inicio.

En el segundo periodo pudo el Barrio ponerse por delante en el marcador, pero el travesaño devolvió el balón lanzado por Chowi. El partido tenía otro color, al menos en los compases iniciales de este periodo. El balón era de los verdiamarillos que buscaban desnivelar el marcador. Al New Athétic le costaba lo suyo poder generar peligro. Cuando lograban sobrepasar la presión visitante, se tropezaban con una defensa muy expeditiva.

La insistencia del Barrio Atlántico por desnivelar el marcador les llegó a lograr el tanto de la victoria en el tramo final cuando Chino, tras un buen pase de Amadeo, logró batir a Jeremy en la salida.