El dilema de los entrenadores isleños: solo tres trabajan fuera de Canarias

Luisma Hernández en Maldivas y Javier Rabanal en Ecuador son los únicos que ejercen actualmente en el fútbol extranjero | A nivel nacional, solo Manuel Pablo -Deportivo Fabril de Segunda RFEF- cuenta con un banquillo en La Península

Después de que el jugador isleño superara hace un par de décadas la barrera psicológica de trascender a nivel futbolístico fuera de Canarias -más de 50 jugadores lo hacen en el extranjero, además de una cifra similar por el territorio español fuera del archipiélago- lo cierto es que esa frontera se ha convertido en todo un embudo a la hora de afrontar el panorama de los entrenadores canarios a la hora de probar fortuna más allá del Atlántico.

Con las últimas y honrosas excepciones de Miguel Ángel Ramírez, que acumula un currículum internacional más que notable -Independiente del Valle, Internacional de Porto Alegre, Charlotte, Al-Wakrah, Sporting y Zaragoza- o de David Deogracia, hasta no hace mucho tiempo entrenador del Oremburg ruso, lo cierto es que el ecosistema fuera de las islas sigue siendo territorio 'vetado' para gran parte de los estrategas formados en Canarias.

Luisma Hernández logró el título liguero en Maldivas. RRSS / Vídeo: TV Canaria

De hecho, de los casi 200 estrategas españoles que desarrollan su actividad fuera del país -ya se en máxima categoría, selecciones, filiales, etc-, solo dos proceden de las islas en la actualidad, como es el caso del tinerfeño Luisma Hernández, que se proclamó en la pasada campaña campeón de la liga de Maldivas con el Maziya Sports. A él se suma Javier Rabanal, posiblemente el mejor posicionado en la actualidad, al convertirse en el 'timonel' del Independiente del Valle ecuatoriano, actualmente líder destacado en la competición doméstica con 12 puntos de ventaja sobre el segundo, el Barcelona de Guayaquil, si bien en las semifinales de la Copa Sudamericana cayó eliminado esta semana a costa del Atlético Mineiro.

La historia de Rabanal -que en sus tiempos de futbolista vistió los colores del Maspalomas en su etapa juvenil-, experimentó un punto de inflexión en 2018, donde se trasladó a Países Bajos para rubricar su vínculo con el Willem II, inicialmente como entrenador del equipo sub-19 y posteriormente dirigiendo al equipo de reservas en la Beloften Eredivisie. Su periplo neerlandés se prolongó aún más cuando selló su pase, en 2022, al PSV Eindhoven para convertirse en asistente del genuino Ruud van Nistelrooy. Tras la marcha del mítico goleador y exjugador del Real Madrid y Málaga, Rabanal hizo las maletas rumbo a sudamericana, tomando las riendas del filial del Independiente del Valle en enero 2024​. Pero tras bordarlo con el segundo equipo del club ecuatoriano, la directiva decidió subirlo a la primera plantilla en diciembre de ese mismo año, iniciando así un excelente periplo en un club por el que también pasó Miguel Ángel Ramírez años atrás.​

Rabanal, en una entrevista en una emisora de Ecuador.

Hasta hace unas semanas, el lanzaroteño Yeray Rodríguez, integrado en la estructura del Al-Arabi SC de Catar, entraría en esta corta nómina después de convertirse en entrenador interino del primer equipo, hasta que se confirmó la contratación del rumano Cosmin Contra el pasado 15 de octubre.

Arriba, Miguel Ángel Ramírez en su etapa en Charlotte, en Estados Unidos, entre otros clubes y países que jalonan su currículum. Abajo a la izquierda, David Deogracia, que ya probó fortuna en Tailandia y Marruecos antes de ir a Rusia. A la derecha, Yeray Rodríguez, en las instalaciones del Al-Arabi SC de Catar.

El tercer caso, hasta hace un año, era el de Mingo Oramas, que estuvo ejerciendo en el Sreenidi Deccan de La India.

Y a nivel peninsular, solo Manuel Pablo

A nivel nacional, incluso el panorama es más desolador, ya que solo Paco Jémez -grancanario de nacimiento y de familia cordobesa- se encontraba ejerciendo en la actualidad hasta hace unos días, después de que fuera despedido -además, con relativa polémica- del Ibiza de Primera RFEF. Con ello, tanto la Primera como la Segunda División y el siguiente escalón federativo se encuentran huérfanos de cualquier pizarra con acento canario. Habría que bajar hasta la Segunda B para hallar algún estratega canario, como es el caso del exfutbolista Manuel Pablo, que dirige el banquillo del Deportivo Fabril -el filial del Depor- y los respectivos entrenadores de Las Palmas Atlético -Raúl Martín- y el Tenerife B -Leandro Cabrera 'Mazinho'-. El precio de la insularidad, conjugado con otros factores, erosionan de lleno sobre las posibilidades reales de un gremio que echa en falta algún soporte o apoyo para reivindicar su labor.

«Yo tuve la opción de entrenar al Leganés», señaló José Carlos Álamo, quien dirigió, entre otros equipos, a aquel mítico Castillo que compitió en Segunda B durante dos temporadas. «El primer año en el Castillo, hubo también algunas posibilidades de ir fuera. Yo estaba bien allí, y no solo eso, sino el hecho de tener que dejar mi trabajo complicó la decisión en ese momento. A lo mejor a los entrenadores canarios, muchas veces nos falta ese punto de valentía para afrontar estos retos», explicó.

Uno de los 'pioneros' en romper dicha barrera fue David Amaral, quien tras labrarse un buen currículum en las islas, tomó la batuta del Cartagena en 2006, dirigiendo posteriormente a la Ponferradina, Salamanca, Castellón y Huesca. No obstante, era una 'rara avis'. Muchos técnicos de su generación solo encontraban visibilidad a través de los éxitos de los conjuntos canarios en la entonces extinta Segunda B, y muchas veces eran una suerte de experimentos 'exóticos' para directivas que muchas veces daba una opinión dividida al respecto. Uno de ellos fue Tino Luis Cabrera, que después de cuajar tres grandes temporadas en el desaparecido Universidad, sacrificó calidad de vida para probar fortuna con el Águilas y la Balompédica Conquense. Posteriormente recalaría como secretario técnico del Betis antes de volver a Las Palmas en una etapa efímera que le volvió a llevar al organigrama de Heliópolis.

«Puedo presumir de tres ascensos entre Segunda B, Segunda y Primera RFEF, además de otros ascensos en regionales.... Y aún así, tengo que hacer mucho más que otros entrenadores para poder tener una oportunidad», afirma Chus Trujillo, exentrenador de la UD Tamaraceite, Ceuta y Terrassa. «No me puedo quejar, porque me siento un privilegiado al fin y al cabo, pero me costó incluso tener entrevistas de trabajo. Tengo que claro que, ante una nueva oportunidad, el tecnico canario no es la primera opción», agrega el actual preparador del Arucas CF.

Más opciones en el extranjero

Víctor Afonso aporta tambie´ una visión más que interesante en este asunto, después de contar con experiencias como responsable técnico del Atlético Madrid B (2015-16), como en el Lincoln Red gibraltareño (2018-19), donde se proclamó campeón de liga en El Peñón, así como en el Al-Tai Saudi Club (2020). Incluso llegó a tener ofertas de Omán, Egipto, además de estar entre los candidatos para dirigir a la selección de la República Dominicana. En una entrevista concedida a CANARIAS7 hace tres años aseveró que «en las experiencias que tuve en el extranjero valoraron mucho nuestro trabajo y eso te abre muchas puertas». La vía árabe se ha convertido en un importante nicho de oportunidades, y en el caso del entrenador canario, dentro de la etiqueta de técnico español, «gusta mucho en lugares como Arabia Saudí». Entre las nuevas generaciones, Alejandro Perdomo representa a la nueva camada de técnicos que intentan abrirse paso en las islas, pasando por una formación más depurada como ya requieren las nuevas titulaciones. Con el rango de entrenador UEFA A (nivel 2), Perdomo destila pasión por los cuatro costados en un deporte en el que la pizarra es su razón de ser. Forjado en la cadena del Inter Canarias, se encuentra listo para abordar nuevos retos a nivel regional -ha recibido propuestas de clubes como el Atlético Gran Canaria- consciente de que, incluso con toda su formación, la encrucijada es considerable entre los estrategas radicados en Canarias. «Nos sentimos en ocasiones solos, porque tienes que hacer muchos sacrificios con la familia tanto por la distancia como a la hora de que se valore nuestra labor. La otra opción es que hagas una temporada espectacular con un equipo canario en Segunda RFEF y lograr un ascenso para llamar la atención. Pero no somos menos que los entrenador de la Peninsula. Deberíamos ser más solidarios entre nosotros o incluso las federaciones deberían contemplar iniciativas para impulsar nuestra labor como ocurre en otros deportes. Está claro que la insularidad se paga», sentencia.