Dembélé recoge el guante de Raphinha

Ousmane Dembélé ha regresado al Barcelona y lo ha hecho para dar guerra. Esa es la conclusión que se puede extraer tras los tres primeros partidos de pretemporada y es una sensación que se vio de forma más nítida después del encuentro frente a la Juventus. El extremo galo fue el autor de los dos goles anotados por el equipo de Xavi en el empate ante la Vecchia Segnora y presenta candidatura para ganarse un sitio en el once azulgrana.

«Ha demostrado de lo que es capaz. Es diferente, especial. Tiene que marcar diferencias porque no todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo en el mundo del fútbol y él la tiene. Está implicado y lo demuestra», aseguró Xavi tras el partido ante la Juventus al ser preguntado por Dembélé. No es para menos, el Mosquito apareció para romper un partido que hasta ese momento podía caer para cualquiera de los dos lados. Y es que el Barcelona trató de desplegar en la primera media hora todo el catálogo del estilo blaugrana pero le faltó fluidez. Los Kessié, Busquets y Nico no encontraron la velocidad en el juego de días anteriores y solo la imaginación de uno de los tres puntas podía salvar una primera parte plana.

Es ahí donde apareció Dembélé. El extremo francés ocupó el perfil diestro en una delantera que compartió con Aubameyang y Lewandowski. Desde allí se pudo ver un jugador capaz de encarar de forma constante a su par, un quebradero de cabeza para una Juventus que en apenas seis minutos vio como un torbellino le pasaba por encima. En el primer gol el Mosquito dejó atrás con una serie de fintas a Cuadrado, Alex Sandro y Rovella para sacarse un derechazo casi sin ángulo ante el que poco pudo hacer Szczesny. Fue el pistoletazo de salida para su show express.

Dembélé estaba encendido y daba igual la reacción de la Juventus. Los de Allegri empataron tras un centro lateral que remachó Moise Kean. Fue un paréntesis en mitad de la exhibición del 7 blaugrana. Dembouz recibió otra vez en el costado, volvió a fintar con la facilidad que solo él sabe hacer y se sacó de encima un zurdazo entre un mar de piernas que terminó de nuevo en la red. Lo celebró simulando que dormía, una invitación a soñar con su mejor versión para la que el barcelonismo ya ha recogido el guante.

Tras la reanudación Xavi hizo borrón y cuenta nueva realizando hasta seis modificaciones. Fueron demasiados cambios para un Barça que no mostró su mejor versión en la primera mitad y que después del descanso se encontró a las primeras de cambio con un gol de Moise Kean tras una buena jugada de Di María en transición. Fue el peor momento de un equipo que poco a poco se fue asentando y que terminó de completar el cambio completo de once a los 60 minutos. Fue entonces cuando se retiró un Robert Lewandowski menos participativo que en su debut como culé y que tendrá que esperar para anotar su primer gol como azulgrana.

La media hora final sirvió para que Xavi pudiera dar cabida a jugadores que hasta el momento cuentan con un papel menos importante dentro de la plantilla. Frenkie de Jong volvió a ejercer una vez más como central a la espera de que se resuelva su futuro, tuvo minutos Gerard Piqué y Memphis ejerció en la punta de ataque. Además de ellos, participaron jóvenes talentos como Casado, Collado, Pablo Torre y Abde, futbolistas que buscan un escaparate en el último mes de mercado y que fueron testigos de como el ritmo de encuentro decaía en un nuevo banco de pruebas para Xavi. El de Tarrasa tiene nuevas conclusiones y un 'nuevo' estilete con el que contar en su remozado Barça en Dembélé.