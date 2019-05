De Lomo Blanco a Chicago tras un balón

«Estando en el equipo de Schamann comencé a compartir algunos de los partidos que disputábamos en las redes. Un día, colgué en instagram imágenes de un encuentro que jugamos contra el Femarguín», explica la carrilera grancanaria. «Curiosamente, el vídeo se hizo viral, hasta tal punto que un agente brasileño lo vio y contactó conmigo. Me preguntó si me interesaría jugar y estudiar en Norteamérica. Y así comenzó todo», recuerda Quevedo.

En cuanto a la Universidad, la experiencia continúa siendo más que satisfactoria: «Llegué aquí compartiendo horas con jugadoras mexicanas y brasileñas. Y ahora me defiendo muy bien con el inglés... y el portugués. Estoy cursando lo que sería aquí la carrera de Administración y Dirección de Empresas. La verdad es que estoy más que contenta».

«Gracias a lo que conseguimos en el College , un entrenador -también brasileño- nos vio y quiso contar tanto conmigo como con unas compañeras del equipo para el proyecto de las Chicago Cougars. «Al ser un equipo con 15 niñas nuevas nos costó adaptarnos y no conseguimos clasificarnos para el nacional, pero tenemos buenas sensaciones para esta temporada que viene ahora», aseveró Suárez Quevedo. Y es que el salto a la máxima categoría de la NCAA es considerable, aunque las sensaciones son buenas tanto en lo deportivo como en lo académico.

«Lo importante es que el fútbol femenino sea cada vez más visible»

De vuelta por Gran Canaria, Sara analizó la actualidad del fútbol femenino en España y otros países, comparándolo con la experiencia que está viviendo en Estados Unidos. A su juicio, «se están haciendo cosas muy buenas aquí de un tiempo para acá. Por supuesto, aún queda mucho, pero lo importante es que nuestro deporte sea cada vez más visible», agregó. «No sé por dónde deberían ir los tiros, pero está creciendo la afluencia de público y eso tiene que repercutir positivamente en lo demás». Cabe señalar que Suárez Quevedo fue una habitual de la selección canaria tanto en la sub 16 como en la sub 18, coqueteando con convocatorias más rutilantes hasta que se cruzó por medio el sueño americano, aunque reconoce que entre su Canarias natal y la tierra de los Grandes Lagos «son estilos de vida muy diferentes. Hay cosas muy buenas en América y otras no tanto, que echas de menos, como por ejemplo el cariño de la gente de aquí». En este sentido, Sara recuerda a compañeras con las que compartió horas de fútbol en el Viera como Vanessa Quintana, Yanira Morán, María Tejera y Arisleyda, aún presentes en el equipo rojinegro.