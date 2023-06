El culebrón Mbappé continúa: «No he pedido al PSG que me venda al Real Madrid»

El culebrón Mbappé sigue su curso. En un nuevo capítulo de una historia que parece interminable, la estrella gala ha concedido una entrevista al rotativo italiano 'La Gazzetta dello Sport' en la que ha sido transparente con su futuro, tras saltar hace solo unas horas la noticia de que no renovará con el PSG y que, por tanto, no continuará en el conjunto parisino más allá del verano de 2024, cuando finaliza su contrato con la entidad francesa.

Su destino inmediato parecía claro: el Real Madrid. Sin embargo, la superestrella francesa se encargó de responder este martes en redes sociales a una noticia de 'Le Parisien' que le vinculaba directamente con el conjunto blanco este mismo verano: «Mentiras. Al mismo tiempo, cada vez más grandes. Ya he dicho que seguiré la temporada que viene en el PSG donde estoy muy contento», añadía.

Mbappé ha sido aún más explícito en su entrevista con el medio italiano al asegurar que «no he dicho que quería que me vendieran al Real Madrid o que quisiera irme, sólo que no activaré la opción del año adicional (hasta el 2025)». Así pues, el francés deja entrever que quiere finalizar su etapa como jugador del PSG y, seguramente, firmar libre por el Real Madrid el verano que viene.

Además, aclaró que «con el PSG nunca se ha hablado de una renovación», dejando claro que su decisión de abandonar el PSG está tomada. «Quiero ganar, pero en el PSG hay carencias», explicaba el galo, que se refiere al aspecto deportivo como una de las principales razones para buscar una nueva aventura lejos de París.

Dolido con la salida de Messi

Mbappé también tuvo palabras para su ya excompañero Leo Messi, que jugará en el Inter Miami tras finalizar su contrato con el PSG. El francés tiene claro que la salida del astro argentino debilita al equipo. «Nunca es una buena noticia que se vaya alguien como Messi, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol», señaló.

Tampoco comprendió el porqué de la animadversión de cierto sector de la afición parisina hacia Messi. «No entiendo muy bien por qué tanta gente estaba tan aliviada de que se fuera. No recibió el respeto que merecía en Francia», confesó contundentemente.

La historia entre Mbappé y el Real Madrid ya viene de lejos y este verano apunta a que vivirá un nuevo capítulo, quién sabe si el definitivo para la llegada del francés al conjunto blanco. Un 'déjà vu' que tiene visos de acabar más pronto que tarde.