Cristiano Ronaldo: «Mi contrato es único porque soy un jugador único»

Cristiano Ronaldo fue coronado este martes como indiscutible rey de la liga saudí. El cinco veces ganador del Balón de Oro disfrutó de una fastuosa presentación como nuevo jugador del Al Nassr, club que le convertirá en el deportista mejor pagado del mundo al haberle extendido un contrato por el que el portugués se embolsará 500 millones de euros netos a lo largo de siete años.

El que fuera buque insignia de Manchester United, Real Madrid y Juventus vestirá la elástica con el número '7' del Al Nassr hasta 2025, cuando, rebasada la frontera de los 40 años, pasará a ser consejero del club en materia deportiva y embajador de un fútbol que sueña con acoger el Mundial de 2030, al que también aspira España en una candidatura conjunta con Portugal y Ucrania que, a diferencia de la saudí, ya tiene carácter oficial. «Mi contrato aquí es único porque soy un jugador único», afirmó haciendo gala del ego que le caracteriza.

La llegada del crack de Madeira a Arabia Saudí supone un golpe encima de la mesa por parte de un país que quiere convertirse en referente deportivo a base de talonario. Ya lo es en otras disciplinas como el golf, donde sus petrodólares han servido para robarle destacadas figuras al circuito europeo y al estadounidense, y ha trazado un plan para repetir jugada en el fútbol del que el aterrizaje de Cristiano Ronaldo es la viga maestra. El luso debe ser el faro que atraiga a nuevas estrellas ya en el crepúsculo de sus carreras que deseen disfrutar de un retiro dorado como el de Cristiano. De ahí que la presentación de CR7 en el estadio Mrsool Park de Riad se asemejase a la 'premiere' de un filme de James Bond.

El astro de Funchal llegó vestido con traje y corbata a la que será su nueva casa mientras en el interior del estadio atronaba la música del cantante saudí Ayed, encargado de amenizar la espera de los enfervorizados espectadores que abarrotaban las gradas del Mrsool Park. Antes de saltar al campo para saludar a su nueva hinchada, Cristiano ofreció una rueda de prensa en la que reveló que rechazó ofertas de Australia, Europa o Brasil a fin de recalar en la liga saudí. «Esta es una gran oportunidad no solo por el futbol sino para intentar cambiar la mentalidad del mundo. He tenido oportunidades de jugar en Europa, Brasil y Australia, incluso en Portugal. He elegido este desafío porque quiero intentar ayudar con mi experiencia a desarrollar el país y el club», proclamó.

Un nuevo desafío

Alabó el nivel existente en su nuevo campeonato y rechazó que este sea el final de su carrera. «Es bueno venir aquí. He roto todos los récords en Europa y quiero romper otros cuantos aquí», afirmó Cristiano Ronaldo, quien se mostró deseoso de jugar de inmediato. «He venido aquí a ganar y ser parte de la cultura del país. Lo que quiero es sonreír y poder jugar al fútbol», incidió el atacante, «orgulloso» del paso que ha dado. «Mi trabajo en Europa ya está hecho. He jugado en los mejores clubes de Europa y ahora agradezco a Arabia Saudí la oportunidad de un nuevo desafío» remarcó.

Cristiano Ronaldo compartirá vestuario con viejos conocidos del fútbol europeo como Álvaro González, Aboubakar, Ospina o Luiz Gustavo, y estará a las órdenes de Rudi García, quien fuera técnico de la Roma, el Olympique de Marsella o el Lyon. El francés se mostró satisfecho por el hecho de poder contar con «uno de los mejores de la historia». «Para mí, para el país y para el club es fantástico que alguien de su talla pueda venir. He visto grandes jugadores a lo largo de mi vida, pero no como Cristiano», agregó el preparador galo antes de que su nuevo pupilo saltase al césped del Mrsool Park para saludar a su nueva parroquia acompañado de su pareja y de sus hijos.

El debut de Cristiano Ronaldo podría producirse el 5 de enero, fecha en la que el Al Nassr se medirá al Al Ta'ee en un partido correspondiente a la duodécima jornada de la liga saudí, que encabeza el nuevo equipo del luso con un punto de ventaja sobre el Al-Shabab. Además, el de Funchal se verá las caras el 19 de enero con Leo Messi, con motivo de un amistoso que enfrentará al PSG con un combinado integrado por futbolistas del Al Nassr y el Al Hilal.