Cristiano se rebela contra el tiempo

Se sabe único y las cifras goleadoras mantienen su ego intacto a pesar de haber salido hace meses del gran escenario europeo para dar un giro a su carrera. Cristiano Ronaldo mantiene a sus 38 años ese cuerpo impecable que hace que cada partido se rebele contra el tiempo, al que desafía con cada gol. El jugador del Al-Nassr de Arabia Saudí cumplió 200 internacionalidades con Portugal ante Eslovaquia, y lo celebró con un doblete en Do Dragao (3-2) y la clasificación para su sexta Eurocopa tras 2004, 2008, 2012, 2016 y 2021. Un hito sin precedentes.

El luso, cinco veces ganador del Balón de Oro, vuelve a ser feliz con Portugal después de que el equipo, o mejor dicho, Fernando Santos, quien dirigió a la selección en el pasado Mundial de Catar, lo abandonara en pleno campeonato, olvidando los servicios prestados con anterioridad. La sombra de su retirada recorrió el mundo fútbol, pero ahora pocos piensan en eso. El delantero regresó a la titularidad con el uniforme rojo y verde de la selección portuguesa en marzo, ya con el español Roberto Martínez pilotando el epílogo del delantero con el equipo de su país y este necesitó poco para hacer las paces así como demostrar que aún no ha terminado de impresionar a nivel internacional.

El tiempo no admite rival alguno pero Cristiano se subleva constantemente para seguir demostrando que es un ganador. La realidad le puso fuera de la Juventus de Turín rumbo al Manchester United, donde el ego traicionó al mito y vivió los peores meses de su carrera deportiva. Su negativa al ocaso le llevó al fútbol árabe tras un lucrativo acuerdo y vivir una segunda juventud con Portugal.

Disfrutar el momento

«Como dije antes, algunas cosas que sucedieron en mi vida, tanto profesional como personal, me hacen pensar ahora en el corto plazo. No puedo pensar de otra manera diferente. 'Oh, voy a jugar hasta los 41,42...'. No tengo esos objetivos. Se trata de disfrutar el momento. Es un buen momento, me siento bien. Mi cuerpo está respondiendo a aquello por lo que he estado luchando durante los últimos años y estoy disfrutando el momento. Estoy contento tanto con mi club como con la selección. Las cosas han ido bien. He marcado muchos goles, me siento bien físicamente y estoy disfrutando el momento».

El astro de Madeira lleva 38 goles en lo que llevamos de 2023, solo uno por debajo de Ering Haaland y tres más que Kylian Mbappé. Además, desde la llegada de Roberto Martínez a la selección lusa, el crack ha anotado siete tantos en seis partidos que hacen agrandar la cifra hasta los 125 tantos en totas sus participaciones con la Seleção das Quinas. Nadie ha marcado más defendiendo a su país que la estrella portuguesa.

El ex delantero del Real Madrid, club del que es su máximo anotador histórico, alcanzó los 857 goles en su carrera (con clubes y selección) con su doblete ante Eslovaquia y fue preguntado sobre si se ve capaz de llegar a la redonda cifra de los 1.000 tantos: «Va a ser bastante difícil, pero se trata de ver cómo estoy mentalmente, mi motivación. Si físicamente las piernas me tratan tan bien como yo a ellas... Ya veremos, son etapas pequeñas. Hasta llegar a los 1.000, primero hay que llegar a los 900. Creo que eso sí lo conseguiré». Le quedan 43 tantos para su próximo objetivo.