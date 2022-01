La Copa de la vida para el Barça

El Barça comienza a disputar este miércoles ante el Linares una Copa del Rey especial. Los campeones de la pasada edición viven tiempos convulsos tras la eliminación en la Champions y la deriva en la Liga, por lo que el torneo del KO supone, más que nunca, una vía directa hacia la redención. Lo fue la pasada campaña de la mano de Ronald Koeman y lo puede ser en la temporada más complicada de la historia reciente de la entidad. Por eso, Xavi Hernández buscará desde el primer partido dejar clara la importancia de la competición y luchar por un título que ya levantó tres veces como jugador.

«La Copa es un objetivo, independientemente de la situación en otras competiciones. La queremos ganar, somos los vigentes campeones y queremos repetirlo». Así se presentó Xavi en la rueda de prensa previa al debut en la Copa. El técnico de Tarrasa sabe que su equipo no está para desechar ninguna opción de pelear por un título y no quiere ni oír hablar de relajación ante el Linares en lo que será «un partido difícil» y frente a un rival «extramotivado». Más aún, si tenemos en cuenta el formato actual a partido único con el que se disputa la competición.

Será un encuentro que pondrá a prueba una vez más el fondo de armario del Barcelona. Los culés llegan en un buen momento después de las notables actuaciones ante el Sevilla antes de finalizar el año y la victoria lograda frente al Mallorca, pero siguen acumulando bajas. Los últimos en sumarse a la lista han sido Ferran Torres y Pedri, que el lunes dieron positivo por coronavirus han dado y que acrecientan una nómina en la que siguen Sergiño Dest, Dembélé, Coutinho, Abde, Gavi y Balde. Además de ellos, no estarán disponibles para Xavi por lesión Nico, Mingueza, Braithwaite, Ansu Fati, Memphis Depay y Sergi Roberto, lo que obligará al entrenador azulgrana a volver a formar un once de circunstancias en el que ya pudieran estar Dani Alves, que podría 'redebutar' en partido oficial como culé, y Jordi Alba, después de haber dado negativo en el último test.

Pese a la diferencia de categoría no será un partido sencillo para el Barcelona. El Linares es un equipo que ha llegado a este momento de la temporada inmerso en una buena dinámica de resultados después de haber conseguido sumar 16 de los últimos 18 puntos en juego en la Primera RFEF. El conjunto que dirige Alberto González ha alcanzado además esta eliminatoria después de eliminar en su feudo al Nàstic de Tarragona y a un equipo de la máxima categoría como es el Alavés, al que se impuso por 2-1. Por ello, Xavi no se fía y pondrá sobre el césped del Estadio Municipal de Linarejos un once de garantías pese a las múltiples ausencias con las que llega al choque. La Copa del Rey nunca ha sido despreciada por los culés y menos aún en tiempos de crisis. Es la Copa de la vida ahora en Linares para un Barça que quiere seguir creciendo y no hay mejor escenario que en su competición fetiche, que ya ha ganado en 31 ocasiones.