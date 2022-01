Araujo aumenta la plaga de bajas del Barça

Otro día más en la oficina para el Barcelona. Partido que disputan los de Xavi, partido en el que un nuevo futbolista pasa a engrosar la alargada lista de bajas del equipo culé. El último en sumarse ha sido Ronald Araujo. El defensa uruguayo no pudo finalizar el duelo de Copa frente al Linares aquejado de un dolor en la mano y las pruebas realizadas ayer no pudieron ser peores para los blaugranas. Tiene fracturados el segundo y el tercer metacarpiano de la mano derecha y tendrá que pasar por quirófano.

La baja del joven central no es la única a la que tendrá que hacer frente Xavi de cara al partido del fin de semana frente al Granada. Al igual que el uruguayo, Frenkie de Jong tampoco pudo finalizar el compromiso copero contra el Linares y los exámenes posteriores confirmaron los malos presagios. El ex del Ajax sufre una elongación en el sóleo de su pierna izquierda y será la evolución que tenga en los próximos días la que marque el tiempo de baja.

Se trata de dos ausencias capitales para el Barcelona. Araujo se ha convertido este curso en una pieza fundamental primero para Ronald Koeman y después para Xavi dentro del nuevo sistema de tres centrales impuesto por el de Tarrasa. El uruguayo es además un baluarte ofensivo en ataque, algo que ya ha demostrado con goles importantes este curso ante el Granada y el Sevilla en el Pizjuán. La baja de Frenkie de Jong también obligará a los culés a improvisar un centro del campo en el que el neerlandés es fijo desde que Xavi aterrizara en el Camp Nou.

Estas dos bajas se unen a una lista que sigue creciendo partido tras partido. Ante el Linares, Xavi no pudo contar con 14 futbolistas entre covid-19, lesiones y sanciones, una plaga que se esperaba que menguara a medida que llegara el fin de semana. Nada más lejos de la realidad. A falta de nuevas pruebas, el técnico de Tarrasa no podrá contar por coronavirus con Balde, Coutinho, Abde, Gavi, Dest, Pedri y Ferran Torres, un jugador que todavía no está inscrito. Estas ausencias se suman a las de Braithwaite, Memphis, Ansu Fati, Sergi Roberto, Wagué, Araujo y Frenkie de Jong por lesión y las de Demir, Umtiti y Lenglet por indisposición gástrica.

Este panorama obligará una vez más a Xavi a echar mano del filial para completar la lista de convocados. Ante el Linares aparecieron los ya habituales Iñaki Peña, Nico o Ferran Jutglá y se sumaron nuevas caras como Álvaro Sanz, Arnau Comas, Ilias Akhomach, Guillem Jaime, Estanis Pedrola y Mika Marmol. El desfile de La Masia no parece que vaya a detenerse en los próximos días.