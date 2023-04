El fondo de armario de Guardiola mantiene el sueño del triplete

El Manchester City continúa teniendo en su poder el firmar una temporada histórica. Los hombres de Pep Guardiola finiquitaron al Sheffield United y disputarán la final de la FA Cup gracias al hat-trick de un excepcional Riyad Mahrez. Un atacante que demostró la profundidad y el nivel de la plantilla con la que cuenta el técnico catalán, ya que pese a no ser un titular habitual, tiene calidad de sobra para determinar el encuentro hacia el lado 'citizen'.

El rival del Real Madrid en la semifinal de la Liga de Campeones sigue con la ruta soñada hacia el triplete tras la victoria ante el conjunto de la Championship en el mítico Wembley y sueña con la remontada para alcanzar al Arsenal en el liderato de la Premier League, ante los que se medirán el próximo miércoles para recortar los cinco puntos de diferencia, con dos partidos menos, que les separan de los 'gunners'.

El City disputará la primera final de la FA Cup en los últimos años. Las otras tres anteriores temporadas se quedaron a las puertas, eliminados siempre en esta ronda del torneo. Aunque claro, ahora cuentan con una profundidad de plantilla que es la envidia de Europa y con algún que otro factor diferencial como Erling Haaland, el delantero casi perfecto. El noruego, que en el duelo ante el Sheffield estuvo casi desaparecido, se encuentra en un momento excelente y es capaz de firmar 48 goles en 42 partidos en su primera temporada con el club.

Guardiola no reservó nada y salió con un once muy ofensivo. Eso sí, como era de esperar, muchas rotaciones. Haaland y Julián Álvarez, dupla de ataque, mintras que atrás Laporte y Walker iniciaron el encuentro. En poco se parecerá este once al que se medirá al Real Madrid en el primer duelo por un puesto en la final de la Champions el próximo 9 de mayo en el Santiago Bernabéu. Ederson, Rúben Dias, Stones, Rodri, De Bruyne y Foden comenzaron en el banquillo, mientras que Sergio Gómez reemplazó a Aké en defensa.

Empezó atrevido el conjunto de la Championship -que tiene prácticamente amarrado el ascenso a la Premier -para jugar de tú a tú al Manchester City, que buscaba en los primeros compases a un activo Grealish mientras que los de Guardiola lograban hacerse con la posesión del balón con Mahrez, Bernardo Silva y Gündogan como directores de orquesta. Ndiaye, a centro de Norwood probó a Ortega, atento en el fulgurante inicio del club de Yorkshire.

El dominio territorial, la posesión a la media hora era de 80% para los 'Sky Blues', no se traducía en un mayor número de ocasiones. Acumulaban corners los celestes, que tenían a todos sus jugadores, menos al portero, en campo contrario, moviendo de un lado a otro sin concretar tiros que pusieran en peligro al guardameta Foderingham. El muro tejido por el Sheffield United se traducía en hasta ocho jugadores defendiendo por dentro, algo que terminó siendo contraproducente para los hombres de Paul Heckingbottom al cometer un penalti en una de las internadas de Bernardo Silva. Mahrez, y no Haaland, abría la lata desde los once metros.

Un bloque seguro en defensa

El City continuaba manejando la pelota con calma, que seguía embotellando a su rival en el área. No le quedaba más recursos a los de Guardiola que los disparos desde la frontal y los centros a nadie, ya que Haaland estaba bien observado por todos los rojiblancos. Tan atentos estaban al noruego que un desmarque suyo dejó un pasillo para Mahrez, que sumaba el doblete en una buena definición ante Foderingham. Olía a sangre el City, que con paciencia seguía el guión previsto, y en otra jugaba larga llegaba Grealish para dársela, otra vez, a Mahrez, que lograba un hat-trick.

El nivel del equipo de Guardiola es tan grande que el argelino, que no suele actuar de titular, ponía a los suyos en la final con tres goles. Tras la sentencia salía del campo Haaland, que el miércoles será clave ante el Arsenal. La noticia es que se marchaba sin marcar.

Los de Guardiola han ganado sus cinco partidos disputados hacia la final de la FA Cup, anotando 17 goles y no habiendo encajado aún.