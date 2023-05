El City es más líder y llega lanzado al Bernabéu

El Manchester City venció este sábado al Leeds United (2-1) gracias a un doblete de Gundogan y es más líder de la Premier League al sacar cuatro puntos al Arsenal a tan solo tres días de visitar el Santiago Bernabéu para disputar el primer asalto de semifinales de la Champions League.

Con la vista puesta en el enfrentamiento frente al Real Madrid, Guardiola introdujo rotaciones, dando descanso a Rubén Dias, Rodri, Bernardo Silva o Grealish, y apostó por la titularidad de Kevin de Bruyne, recuperado de las molestias musculares que arrastraba en las últimas fechas.

En un día gris para Haaland, negado de cara a gol al encontrarse dos veces con la madera, los sky blues encontraron en la sociedad formada por Gundogan y Mahrez la fórmula para desencallar el encuentro. El mediocentro alemán abrió la lata en el minuto 19 y aumentó la renta en el 27 para ratificar la superioridad citizen en la primera mitad.

El City, condicionado por el partido del martes, fue durmiendo el choque en la segunda parte. Gundogan tuvo la oportunidad de completar su 'hat-trick' desde los once metros, pero no pudo batir a Joel Robles, titular por primera vez en la temporada en el debut de Sam Allardyce. La decisión no gustó nada al técnico de Santpedor, que recriminó a Haaland que no lanzara él el penalti.

El fallo dio vida al Leeds y a la jugada siguiente Rodrigo Moreno recortaría distancias tras un fallo de Akanji. La posible lesión de Aké y los últimos minutos de sufrimiento fueron los únicos 'peros' para un equipo que acumula 20 partidos consecutivos sin conocer la derrota y sueña con el triplete.