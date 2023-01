Las cámaras revelan que Dani Alves presuntamente retuvo 17 minutos a su víctima en el baño

Las grabaciones de las numerosas cámaras de vigilancia de la discoteca Sutton se han convertido en una de las principales pruebas contra Dani Alves. Las imágenes, según los atestados de los Mossos d’Esquadra, revelan que el futbolista y su presunta víctima estuvieron 17 minutos en el minúsculo baño de la sala VIP de la sala de fiestas y que, además, fue el deportista quien condujo a la chica con insistencia a esa estancia, situándose en la puerta del toilette e invitándola a entrar con él.

Las imágenes de la noche del 30 de diciembre y el registro cronológico que acompaña a las grabaciones «acorralaron» a Alves durante su declaración el viernes ante la titular sustituta del juzgado número 15 de Barcelona, Anna Marín Romance, ya que fue cambiando su versión según la instructora, la Fiscalía y la acusación particular le ponían sobre la mesa el minutado de las grabaciones realizadas en la zona VIP, que no en el interior del baño dónde no hay cámaras.

Primero –según han explicado fuentes de la investigación- sostuvo que la joven, de 23 años, entró en el baño cuando él ya estaba dentro y que, ante la incómoda situación se marchó sin que hubiera ningún contacto. Luego, cuando le demostraron que la estancia en el baño de ambos llegó a los 17 minutos, afirmó que fue la denunciante la que, tras irrumpir en el servicio, se abalanzó encima y le hizo una felación. Cuando finalmente, le expusieron las pruebas (grabaciones y testimonios) que confirmaban que fue él quien insistió en llevar a la mujer al servicio, Alves se agarró a la versión improvisada de que había sido una relación consentida.

En cualquier caso, todas estas versiones, contrastan con el vídeo que días antes de su arresto envío al programa de Antena 3 ‘Y ahora Sonsoles’, en el que aseguraba no «haber visto en mi vida a esa señorita».

La inconsistencia del relato de Alves contrasta con la coherencia de la versión de su presunta víctima, que no ha presentado «ninguna laguna» en las tres declaraciones prestadas: la noche de los hechos, en la denuncia la tarde del 2 de enero ante la Unitat Central d'Agressions Sexuals (UCAS) de los Mossos y el pasado viernes ante la juez, poco antes de que el futbolista fuera interrogado.

De los documentos judiciales y policiales hay detalles nuevos de la denuncia de la chica que han visto la luz ahora. La mujer, que durante sus declaraciones policiales y judiciales insistió en que en ningún momento supo que se dirigía a un baño cuando Alves le invitó a acompañarla. La chica, que afirma que solo momentos antes había tenido que oponerse con fuerza a que el Alves le llevara su mano a su entrepierna en al menos dos ocasiones, afirma que creía que detrás de la puerta había otra zona pública del área vip de la discoteca.

La declarante – que insistió en el Juzgado de Instrucción 15 de Barcelona y que no pretenden ningún beneficio económico de estos hechos y que llegado el caso renunciaría a una indemnización- hizo especial hincapié ante la juez, como ya había hecho ante los Mossos, que desde el primer momento de entrar al minúsculo baño se revolvió para intentar salir, pero que Dani Alves se lo impidió desde el inicio. Afirmó ante la instructora que en varias ocasiones le pidió que le dejara libre pero que él se lo negó, exigiéndole que le dijera que era su «putita».

Fue entonces, apunta la denunciante, cuando tras sentarse en la taza del inodoro el futbolista tiró a la mujer al suelo y le cogió la cabeza con intención de que la mujer le practicara una felación. En el forcejeo, siempre según la versión de la chica, el jugador de la abofeteó en varias en ocasiones y le provocó rasguños en una rodilla. Finalmente, afirma la mujer, el futbolista acabó penetrándola a pesar de su resistencia.