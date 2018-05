Buffon anuncia su adiós al Juventus y a la selección italiana

"No soy uno que cree correcto terminar (la carrera) en quién sabe qué campeonato de tercer o cuarto nivel. Soy un animal competitivo y en un contexto de ese tipo no podría vivir, no me sentiría cómodo", insistió.

"A Giorgio no puedo dar consejos. Con Giorgio vivimos en simbiosis en el vestuario y en el campo durante trece años. Entendimos con la experiencia el camino que lleva al éxito. Giorgio representa perfectamente lo que debe ser el capitán del Juventus. Le deseo suerte con mucho cariño", dijo.

Preguntado sobre si ve analogías entre su adiós al Juventus y el del español Iker Casillas, con el que "Gigi" mantiene un fuerte vínculo al Real Madrid, el italiano contestó: "Subrayo que me parece una situación distinta. Aquí tienes gente que con empatía me está cerca y que piensa que lo que pasará después del sábado es lo mas correcto. Iker no sé cómo se dejó con el Madrid y no sé cómo eran las voluntades de las dos partes" opinó.

En su intervención, Buffon explicó además que no volverá a vestir la camiseta de la selección italiana, pese a que el nuevo seleccionador Roberto Mancini le ofreciera disputar un último partido en junio, y consideró que es el momento de dejar paso a metas más jóvenes.

El portero "bianconero" reconoció que esta temporada ha sido emotivamente muy complicada y repasó una de las páginas más controvertidas, cuando, tras la eliminación europea sufrida contra el Real Madrid, se quejó muy duramente con la dirección del partido del colegiado inglés Michael Oliver.

"Es evidente que he exagerado y estoy muy decepcionado por eso, porque en 23 años de Liga de Campeones nunca había sido expulsado, creo que siempre me he portado de manera educada y honesta con todos", aseguró.

"Era una situación particular, y días después dije que el Buffon de esa noche, con los sentimientos destrozados de esa noche, no podía que decir esas cosas. Lo sentí por ofender al árbitro porque al final es un hombre que hace un trabajo difícil. Si le hubiera visto dos días después le habría abrazado, aunque confirmando mi idea", agregó.