El Betis apunta a Lopetegui en un informe pericial tras la agresión a Jordán

Dos semanas después de la agresión sufrida en el Benito Villamarín por Joan Jordán, a quien un palo lanzado desde la grada alcanzó en la cabeza y obligó a la suspensión del derbi sevillano en la Copa, el Betis ha presentado un informe pericial en el que asegura que Julen Lopetegui instó al centrocampista catalán a tirarse al suelo. El Betis ha recurrido a un especialista en criminología, a un experto en comunicación no verbal y a un psicólogo verbal y forense para la elaboración del informe incluido en su recurso para intentar reducir la clausura del Villamarín durante dos partidos impuesta por el juez de Competición de la Federación Española de Fútbol (FEF).

«Cáete al suelo», le dijo, según el club verdiblanco, el entrenador del Sevilla a Jordán. «No lo veo», respondió entonces Jordan a Lopetegui, se refleja en el documento de 23 páginas que intentará reforzar las alegaciones del Betis para que se le suspenda o se rebaje la sanción del cierre del Villamarín, tras la solicitud de suspenderla de forma cautelar. El polémico informe pericial, desvelado la madrugada del jueves por 'El Chiringuito', ha agravado aún más las ya tensa relación entre el Betis y el Sevilla al involucrar a Lopetegui en el violento incidente ocurrido el pasado 15 de enero en el estadio verdiblanco.

«Decir barbaridades como las que se escuchan no son la realidad. Ojalá se pudiera escuchar, pero no es lo que dicen (Lopetegui y Jordán). Para defenderse no hay que atacar a nadie. Desde la disputa del partido (de octavos de final de Copa) siguen repitiéndolo, pero yo repito que la víctima es Jordán. Que a nadie se le olvide», reclamó este jueves el presidente del Sevilla, Pepe Castro, para quien las «suposiciones» del Betis «dañan la imagen de la víctima y de un entrenador que, en su trayectoria, ha demostrado ser una persona íntegra».

«No entiendo lo que sucede. En todo lo ocurrido solo ha un hecho deleznable, claro y demostrado», insistió el máximo dirigente del Sevilla en una entrevista a la radio oficial del club hispalense. «El derbi ya pasó y todo lo que sea calentar el ambiente me parece, no mal, sino muy mal. En los derbis, todo lo que sea rebajar la tensión es bueno. Si hacemos lo contrario, todos seremos luego un poco responsables», advirtió Pepe Castro, a un mes del duelo liguero entre el Sevilla y el Betis en el Sánchez Pizjuán.

El mismo día de la suspensión del encuentro el jugador del Betis Víctor Camarasa ya recurrió a su cuenta oficial de Twitter para acusar a Julen Lopetegui. «Espero que Joan Jordán esté bien, aunque todos hemos escuchado (incluido el cuarto arbitro) cómo su entrenador le incitaba a 'marearse y tirarse al suelo'», escribió Camarasa, para coincidir posteriormente con él su compañero Juan Miranda. «Todos hemos escuchado cómo su entrenador le incitaba a tirarse y marearse, sabían lo que hacían», señaló el lateral izquierdo bético.

El Betis insiste a los comités de justicia en que investiguen el 'caso Jordán' y en su informe el club verdiblanco destaca el cambio de comportamiento del futbolista del Sevilla después de que, presuntamente, fuese presionado por Lopetegui. «Todo cambia en ese momento y desde entonces, del interés por organizar el partido, se pasa a llamar la atención sobre el estado del jugador agredido. A continuación se ve cómo Jordán empieza a hacer atisbos de parecer mareado y ya es cuando se sienta en el suelo», subraya el informe del Betis.