Guardiola y Xavi, maestro contra discípulo

Barcelona y Manchester City se miden este miércoles en el Camp Nou y lo hacen por una buena causa, recaudar fondos contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). El partido amistoso, impulsado por Juan Carlos Unzué, servirá también para medir por primera vez a Xavi Hernández frente a Pep Guardiola. Un choque de maestro contra discípulo en el que se verá una batalla por el estilo.

«No quiero superar a Pep Guardiola ni a Johan Cruyff ni a nadie. Me he nutrido de ambos y para nada son enemigos, nada que ver, yo soy alumno de ellos. Mi objetivo es intentar devolver al Barça a la cima del mundo, no que yo gane. No tengo el ego tan grande», aseguró Xavi Hernández hace un par de semanas cuando fue preguntado por las expectativas de esta temporada y la posibilidad de superar los éxitos de sus predecesores en el banquillo azulgrana. Su respuesta, cortante, denota la presión por encontrar en la ciudad condal al nuevo líder en el banquillo, el sustituto que lleve ese relevo del estilo a las nuevas generaciones.

Y es que esa expectativa siempre ha estado en el Camp Nou desde que Pep Guardiola decidiera abandonar el Barça en aquel lejano 2012. El de Santpedor se marchó a tomarse un año sabático, pero lo hizo con tres Ligas, dos Copas del Rey, tres Supercopas de España, dos Champions, dos Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes en apenas cuatro años. Ese listón, el de volver a llevar a los culés a la cima, siempre estuvo ahí para cualquiera que decidiera hacerse con el trono y se ha acentuado con un Xavi que vivió todos esos éxitos siendo la pieza central sobre la que orbitó todo el juego del 'Pep Team' ganador del sextete.

Xavi fue como jugador para Guardiola lo que Pep fue para Cruyff, la brújula. Por eso, y por el estilo que ahora pretende llevar a cabo el de Tarrasa, la comparación entre ambos es inevitable. «Yo soy alumno de ellos», dice Xavi. Y no le falta razón, porque muchas de las dinámicas que el Barça pretende llevar a cabo en el nuevo proyecto son heredadas de etapas anteriores. El 3-4-3 con carrileros largos, la posición de Busquets entre centrales a la hora de salir desde atrás con el balón jugado, la presión tras pérdida o el juego de posición forman parte del ADN culé y ahora es el técnico de Tarrasa el que planta esa semilla para que las futuras generaciones sigan implementando ese modelo.

Pulso por el estilo

Este miércoles en el Camp Nou no se verá un choque de estilos, sino un enfrentamiento por el estilo. El Barça tendrá una prueba de fuego más para evaluar en qué momento se encuentra el nuevo proyecto. Y la tendrá frente a un espejo, un rival que conoce a la perfección todas y cada una de las cualidades del modelo culé. «Piensan el fútbol de la misma forma, ambos jugaban en la posición de 6 y trabajaron juntos», afirmó Lewandowski en su presentación como blaugrana al ser preguntado por ambos entrenadores. Por eso, la clave residirá en someter al rival, obligarle a traicionarse a sí mismo y que tenga que renunciar a la posesión, ese bien tan preciado para ambos entrenadores.

Para ello, Xavi podrá contar con todos sus efectivos, incluido Jules Koundé, que aún no ha podido ser inscrito en LaLiga. El futbolista francés podría ser la gran novedad en un once en el que habrá rotaciones, pero en el que todos los jugadores tendrán minutos a lo largo del choque para satisfacer a los más de 60.000 asistentes que se esperan en el Camp Nou. El duelo será también una oportunidad para Pjanic, Piqué y Memphis Depay, tres futbolistas con los que todavía cuenta Xavi hasta que finalice el mercado de fichajes, pero que todavía no han tenido la oportunidad de debutar en los dos partidos que se han disputado de Liga.

No será un duelo sencillo. El Manchester City aterriza en el Camp Nou y lo hará con «Bernardo Silva y diez más», tal y como reconoció Guardiola. El atacante portugués será el principal reclamo tras un verano en el que su nombre no ha parado de vincularse al Barça y en el que al final todo indica que continuará como 'sky blue'. Junto a él estarán primeras espadas como Rodri, Grealish, Mahrez o Rúben Dias en un compromiso que tendrá a la ELA y a Unzué, que fue diagnosticado hace más de dos años con la enfermedad, como grandes protagonistas.