Análisis El Barça se aferra al futuro Los culés cayeron en el clásico de la Supercopa de España, pero lograron competir con un once plagado de jóvenes promesas

El clásico de la Supercopa de España disputado el miércoles en Arabia Saudí dejó un sabor agridulce en Can Barça. El equipo que dirige Xavi cayó ante el eterno rival por 2-3 en una semifinal vibrante que sirvió a los blaugranas para demostrarse a sí mismos que son capaces de competir ante cualquier equipo y que lo pueden hacer con la nueva hornada de jóvenes promesas que viene pisando fuerte. Los Ansu Fati, Gavi, Pedri, Araujo, Nico o Ferran Torres ya están aquí, plantaron cara al Real Madrid y son la principal baza a la que se aferran los culés para sonreír mirando al futuro. Estos son los cuatro motivos para creer en el Camp Nou.

El Barça compitió en un partido de alta exigencia

Liverpool, Bayern, Real Madrid o Atlético se han convertido en los últimos años en una auténtica pesadilla para los blaugranas y en el partido en Arabia Saudí, pese a la derrota, se vio otra manera de competir ante un club poderoso. Los culés pusieron en liza todas las armas del modelo que pretende instaurar Xavi y el plan permitió al equipo dominar por momentos el juego y creer en la victoria incluso pese a encontrarse en dos ocasiones por debajo en el marcador. El Barça realizó 20 remates y consiguió mantenerse en el duelo hasta el último suspiro de la prórroga, sin caer en las desconexiones de antaño.

El futuro es prometedor

El 'Dream Teen' ha llegado para quedarse y poco a poco va ganando peso en el once titular del Barcelona. Ante el Real Madrid, Xavi puso de inicio un once en el que había jugadores jóvenes como Araujo, Gavi o Ferran Torres, toda una declaración de intenciones de cara al futuro que fue 'in crescendo' en la segunda mitad con la entrada de Nico, Ansu Fati, Ferran Jutglà y Ez Abde. El Barça, pese a la inexperiencia en estos choques de algunos de ellos, fue capaz de competir y presentó en sociedad a una hornada de futbolistas que prometen tardes de gloria en el Camp Nou.

Mejora en el aspecto físico

Otro de los aspectos que llamó la atención del nuevo Barça en la Supercopa es el apartado físico. El estilo de Xavi es muy exigente en este sentido, ya que mantiene la presión alta para robar el balón en campo contrario durante todo el choque y eso ha llevado a los blaugranas a perder puntos en varios partidos en este curso en la recta final. Frente al Real Madrid no fue así. Los blancos se adelantaron en dos ocasiones en el marcador y obligaron a los culés a mantener el ritmo durante los 120 minutos y a tener incluso que remar a contracorriente, algo que en esta ocasión no acusaron.

La enfermería se vacía

«Recuperamos gente y ahora es más difícil hacer la alineación. Ferran, Ansu y Pedri han dado buenas sensaciones y marcarán diferencias», aseguró Xavi tras el partido. El técnico de Tarrasa pudo por fin alinear a varios de los futbolistas que desde hace tiempo llenan la enfermería del Barcelona y ante el Real Madrid se pudo ver un poco de ese nuevo equipo que se está construyendo. El regreso de Pedri para dar sentido al centro del campo y las dos lanzas en ataque que suponen Ferran Torres y Ansu Fati pueden dar el plus a un grupo que mejora ostensiblemente sus prestaciones de cara a la segunda mitad de la temporada.