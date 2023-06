Alves seguirá en prisión hasta el juicio

Dani Alves continuará en prisión hasta que se celebre el juicio por agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona. La justicia ha vuelto a rechazar una petición de su abogado para que salga de la cárcel, en la que fue internado el 20 de enero de este año, acusado de haber violado a una chica en los lavabos del Sutton de Barcelona, el 30 de diciembre.

Tras la celebración de una vista judicial, el viernes pasado, la Audiencia de Barcelona desestimó el recurso presentado por el abogado del futbolista y decidió que el jugador brasileño siga entre rejas. Es la segunda vez que niega la salida en libertad al ex del Sevilla, Barça, PSG y Juventus, las mismas veces que la jueza instructora que investiga su caso. A cada petición de sus abogados de salir en libertad, la justicia (hasta en cuatro ocasiones) ha fallado en su contra y ha decidido que siga en prisión provisional.

Los jueces de la Audiencia de Barcelona creen que el «riesgo de fuga permanece y sigue fundado». «Consideramos que ninguna otra medida cautelar puede neutralizar con suficientes garantías dicho riesgo y su fuga impediría la celebración del juicio que requiere la presencia del investigado», según exponen los magistrados en el auto dado a conocer este lunes.

El letrado de Alves, Cristóbal Martell, aseguró en la vista celebrada el viernes que Alves no huirá de España. Y puso como argumento que su exmujer y sus dos hijos se han empadronado en Barcelona, procedentes de Brasil, para vivir cerca de él. «La documentación española y el empadronamiento de los hijos menores en España parecen confeccionados ad hoc, prácticamente el mismo día de la resolución que deniega la libertad, para poder alegarlo ante este Tribunal», justifican los jueces, que no han comprado el argumento de la defensa. Tanto la Fiscalía como la abogada de la víctima se opusieron a su puesta en libertad.

La víctima asegura que fue violada y golpeada por el futbolista. Martell ha tratado de desacreditar su tesis y ha llegado a afirmar que su versión se «desmorona» a la vista de los vídeos examinados. «Debemos recordar que, aun cuando se tratara de un típico cortejo sexual entre dos adultos como afirma la defensa, no puede en modo alguno justificar una posterior agresión sexual», señalan los jueces, tirando por tierra la línea de defensa del abogado del futbolista.

Argumentos

«Tampoco puede fundarse la línea argumental para descartar el ataque a la libertad sexual de la joven en que ella entró voluntariamente en el baño. Aun cuando así fuera ello no daría ninguna concesión al señor Alves para imponer el acto sexual» a la víctima, añaden. «Lo acaecido con anterioridad a la entrada en el aseo no determina ni que ésta hubiera consentido la relación sexual con penetración que consta acreditada, ni que mintiera sobre la misma», advierten los magistrados. «Como ya dijimos, su declaración tiene rasgos de fiabilidad suficientes en esta fase procesal», rematan. Para intentar acreditar que no hubo violación como señala la víctima, sino que fueron relaciones consentidas, como asegura el jugador, los abogados de éste argumentaron la «falta de lesiones en la cavidad vaginal de la víctima», o el «flujo vaginal» que tildaron de «incompatible» con un coito forzado.

La fiscal considera que no se han modificado los motivos por los que se acordó la prisión provisional y existen bastantes indicios de delito de agresión sexual con penetración. Por ello, pidió que siga en la cárcel. A su juicio, la declaración de Alves se ha adaptado a los indicios contra él y aun así no se corresponde ni con las huellas localizadas en el aseo ni con la lesión en la rodilla de la joven. El Ministerio Público señala que no tiene arraigo suficiente y que el riesgo de fuga es muy elevado lo que obliga a mantener la prisión provisional.

La acusación particular coincide con la Fiscalía. Asegura que la versión del futbolista no resulta creíble, ya que dijo que cambió de relato por su preocupación por que no se conociera su infidelidad. Considera que el riesgo de fuga permanece intacto y que no han variado las circunstancias que determinaron la adopción de la medida cautelar.