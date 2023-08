El Arsenal deja al City sin sextete

El Arsenal es supercampeón de Inglaterra. El conjunto que dirige Mikel Arteta se impuso al Manchester City en la Community Shield en un encuentro agónico. Se adelantaron los de Pep gracias a un tanto de Cole Palmer, pero en el minuto ciento uno Trossard equilibró la balanza y mandó la final a una tanda de penaltis donde los 'gunners' fueron superiores. Los goles desde los once metros de Odegaard, Trossard, Saka y Vieira borran a los 'citizen' el sueño del sextete y otorgan una pequeña revancha al Arsenal tras el final de la pasada Premier League.

Un marco incomparable. Eso es lo que le esperaba a Arsenal y Manchester City este domingo bajo el arco de Wembley. 90.000 personas se dieron cita para dar el pistoletazo de salida a la temporada en el fútbol inglés y Guardiola y Arteta no quisieron decepcionar. El técnico catalán puso un once con todas sus estrellas, a excepción del renqueante De Bruyne, y el entrenador vasco no le fue a la zaga. Allí estaba con la camiseta 'gunner' Declan Rice, el futbolista inglés más caro de todos los tiempos, y allí desfilaban también los Odegaard, Saka, Martinelli y compañía, un conjunto aspirante a todo, un equipo dispuesto a dar guerra a los 'skyblue' desde el primer día.

Y es que el Arsenal demostró en la primera mitad que es un equipo que dispone de varios registros. Arteta buscó presionar en campo contrario con el objetivo de que el Manchester City no pudiera tener una salida cómoda desde atrás, pero rápido se encontró con un rival que tiene todos los recursos para eludir esa presión. Ante este escenario, varió la idea. Cedió metros, anuló espacios y aprovechó la poca fluidez de los de Pep en la circulación para lanzar contragolpes y poner en serios aprietos a un Ortega Moreno muy inspirado. El meta alemán de origen español salvó los muebles para los suyos con dos intervenciones de mérito ante un Havertz frustrado y dando la razón a aquellos que le acusan de no ser un 9 puro.

Tras la reanudación, el guion no cambió. El Arsenal seguía cómodo en la zona de tres cuartos, esperando al Manchester City y los de Pep evidenciaban que a estas alturas de curso todavía están muy lejos de la velocidad de crucero con la que terminaron el pasado curso. En esas el técnico de Sampedor movió ficha. Retiró prácticamente de una tacada a Grealish, Haaland y Kovacic, discretos los tres a lo largo de todo el choque, y dio entrada a Foden, Cole Palmer y De Bruyne con el objetivo de buscar una mayor presencia entre líneas, algo que los de Arteta habían conseguido impedir durante más de una hora gracias al doble pivote conformado por Declan Rice y Thomas Partey, una auténtica muralla.

Arsenal Ramsdale; White, Saliba, Gabriel (Smith Rowe, min. 87), Timber (Tierney, min. 76); Thomas, Rice (Nketiah, min. 81), Odegaard; Saka, Martinelli (Trossard, min. 75) y Havertz (Fabio Vieira, min. 87) 1 - 1 Manchester City Ortega Moreno; Walker, Stones, Ruben Dias, Akanji; Rodrigo, Kovacic (De Bruyne, min. 64), Bernardo, Grealish (Foden, min. 58); Haaland (Palmer, min. 64) y Julián Álvarez Goles 0-1 Palmer (min. 77). 1-1 Trossard (min. 101)

Penaltis 2-1 Odegaard. 3-1 Trossard. 3-2 Bernardo Silva. 4-2 Saka. 5-2 Fabio Vieira.

Árbitro Stuart Atwell. Amonestó a Thomas, Arteta, Havertz, Julián Álvarez y Gabriel

Incidencias Partido disputado en Wembley ante 90.000 espectadores

Los cambios le sentaron bien a un Manchester City que ganó en dominio. Sobre el césped de Wembley ya estaban Rodrigo, De Bruyne, Foden, Palmer y Bernardo Silva, cinco futbolistas con el objetivo de masticar poco a poco un encuentro que iba a empezar a cambiar. El Arsenal acusaba ese dominio posicional, se iba embotellando y la pelota cada vez duraba menos en su poder. El balón ya era de los de Pep antes de los cambios, pero ahora los jugadores recién ingresados, gracias al cambio de dibujo, eran indetectables para el equipo de Arteta.

El director de orquesta, cómo no podía ser de otra manera, era Kevin De Bruyne. El talento de Gante no está al cien por cien tras atravesar problemas físicos pero su calidad es suficiente para cambiar de arriba abajo un encuentro que estaba siendo soporífero. Para ello contó con dos escuderos de lujo como Foden y Palmer. El primero rompió líneas con un eslalon prodigioso y el segundo se disfrazó de Mahrez para inaugurar el marcador con una rosquita a la escuadra que hubiera firmado perfectamente el extremo argelino. El tanto fue el detonante para unos instantes finales frenéticos. Arteta revolucionó a los suyos con la entrada de Smith Rowe, Fabio Vieira, Tierney, Trossard y Nketiah y se volcó hacia la portería de Ortega Moreno. El premio llegó nada más y nada menos que pasado el minuto cien, cosas de los nuevos tiempos de añadido. Un disparo de Trossard se envenenó tras rebotar en Akanji y mandó a los penaltis la final. Allí fue mejor el equipo de Arteta. Marcaron Odegaard, Trossard, Bernardo Silva, Saka y Fabio Vieira y fallaron De Bruyne y Rodrigo para castigar a un City que no supo dormir el choque en los instantes finales.