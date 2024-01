Ancelotti: «El último partido contra el Atlético nos hizo mucho daño»

Valverde repetiría la cazada a Morata de 2020

Federico Valverde no tuvo reparos a la hora de reconocer que repetiría la falta sobre Morata que le costó la roja en la final de la Supercopa de España disputada en 2020, pero que resultó determinante para que el Real Madrid acabase levantando el trofeo. «Sí, claro, lo haría. Siempre y cuando sea para el equipo. Si vamos perdiendo 3-0 no voy a hacer esa jugada porque no tendría ningún sentido. En ese partido fue una jugada decisiva y si fuéramos con el mismo resultado lo volvería a hacer. Por el equipo siempre hay que dejarlo todo», dijo el centrocampista uruguayo durante una comparecencia en la que recalcó la ilusión con la que los blancos afrontan un nuevo enfrentamiento con su rival capitalino. «Es otro título más, otro derbi más en medio de todos los que tenemos que encarar este mes», manifestó.

La tormenta de derbis promete llevar al límite a los irreconciliables enemigos, pero Valverde prefiere ver el lado positivo del asunto. «Para mí es muy lindo jugar esta clase de partidos. Lo más lindo es competir contra los mejores y el Atlético es uno de los mejores, no solo de España sino del mundo. Tenemos que demostrar mucho carácter y muchas ganas», apuntó en una rueda de prensa en la que expuso su felicidad por el gran momento por el que atraviesa jugando como mediocentro en un doble pivote.

«Toda mi vida he jugado en esa posición de doble cinco. Hoy por hoy tengo más oportunidades de jugar porque me desempeño en varias posiciones y eso ayuda al equipo. Tengo que estar dispuesto a todo. Como extremo por derecha podía aportar más goles y asistencias y ayudaba menos a defender, pero en esta posición es donde más disfruto», analizó.