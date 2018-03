Ana, clave en el triunfo del Atlético C

Cada acción se disputó con ardor, más aún cuando el viento que sopló en todo el partido les exigía un mayor grado de concentración. Los rojiblancos lo aprovecharon en los compases iniciales para ponerse por delante en el marcador con el gol de Dani, pero es que los verdillos no se dejaron influir e intentaron igualarlo antes de que se llegase al descanso. El éxito no les acompañó, no así a los capitalinos que aumentaron su ventaja con el gol de Edian.

Pudo sentenciar Eidan en el inicio del segundo periodo pero no acertó. Quienes lo hicieron fueron Dylan y Saúl, que en un abrir y cerrar de ojos igualó el marcador. El partido quedó abierto y quien mejor jugase sus bazas podría saldría victorioso. Al final lo logró Atlético GC cuando mas presionaba el Estrella. Ana, con un disparo cruzado, culminó una contra de los rojiblancos.

ESTRELLA C 2

Diego; Fran, Paulo, Manuel, Saúl, Miguel, Johan y Alejandro. También jugaron: Dylan, Carlos, Garoé, Huigo y Daishet

Entrenador: Paco Santana.

ATLÉTICO GRAN CANARIA 3

Adrián; Dayron, Derek, Airam, Eidan, Pedro, Adri y Dani. También jugaron: Keani, Aduen, Ana y Aimar.

Entrenador: Raúl Ramírez.

Goles: 0-1, min. 3: Dani. 0-2, min. 30: Eidan. 1-2, min. 39: Dylan. 2-2, min. 41: Saúl. 2-3, min. 68: Ana.

Árbitro: Eduardo Cardenes Cejudo