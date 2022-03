Al-Khelaifi: «La gente se muere en Ucrania, ¿y nos peleamos por la Superliga? El presidente del PSG le dijo a Florentino en el Bernabéu: «Si vas a hacer cosas a mis espaldas, no me interesa»

El presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, ha vuelto a la carga contra Florentino Pérez, al criticar el proyecto de Superliga europea y desvelar la última conversación que mantuvo el 8 de marzo con el presidente del Real Madrid en el Santiago Bernabéu durante el partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones. «Me habló en el partido de Champions y me dijo: 'Tenemos que llegar a un punto en el que podamos hablar contigo'. Fui muy duro con él. Le dije que estaba feliz de hablar, pero si iba a hacer cosas a mis espaldas, no me interesa», ha revelado Al-Khelaifi en una entrevista a la BBC.

El máximo dirigente del PSG criticó la insistencia del Real Madrid, el Barcelona y la Juventus en organizar una competición continental competencia de la Champions de la UEFA y, más, en un momento tan delicado en el mundo como consecuencia de la invasión de Ucrania. «La gente se está muriendo en Ucrania y no tiene dónde dormir, ¿y estamos peleando por la Superliga? Son tres clubes y saben que no hay posibilidades. Están agitando una hoja de papel», lanzó Al-Khelaifi en referencia a los tres grandes clubes disidentes.

El jeque también recordó cómo rechazó formar parte de los clubes que pretenden la Superliga. «Podría haber cogido el cheque por 400 millones de euros. Me invitaron. Luego, cuando dije que no, dijeron que no me invitaron. Eso los resume. Si hubiera pensado en mí mismo, podría haberlo hecho, especialmente durante el coronavirus Pero, ¿qué pasa con el ecosistema, los aficionados y los valores que representas?», se pregunta.

Enfrentados también por Kylian Mbappé, Al-Khelaifi confirmó que su relación con Florentino Pérez no pasa por un buen momento, como ratificó antes de la disputa de la eliminatoria de octavos de la Champions. «Como todo el mundo sabe, no tenemos casi relación. Tenemos opiniones, mentalidades y objetivos muy diferentes», reconoció.